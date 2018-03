Niurka habló sobre las denuncias de acoso y de su canal en YouTube, "Mamá Niu"

Niurka Marcos nunca se ha callado, ni muchos menos tentado el corazón para brindar sus opiniones sobre los temas del momento y al ser cuestionada sobre la denuncia por violación que hizo pública Karla Souza comentó que fue un error garrafal de la actriz de Nosotros los Nobles hablar del tema en un país machista, “yo apoyo todos los movimientos que tengan causa, que sean honestos, de buena fe, pero hay que tener cuidado cuando se abre primero la boca sin pensar un poquito las consecuencias que tendrás en las próximas horas”, externó la bailarina.



“A esta muchacha, Karla la aconsejaron mal, tuvo que haber cuidado primero todo lo que anteriormente se sabía de ella, porque no puedes aparecer un día con que me violaron y a las horas alguien desempolva una entrevista donde tú misma con risitas, aseguras que tuviste que coquetear y ofrecerte para tener un papel”.

Niurka, quien está estrenando su canal de YouTube titulado Mamá Niu y que a tres semanas de estar en vivo ya cuenta con más de 100 mil suscriptores, aseguró que hablar ante una cámara no es fácil “todos me conocen, saben que no tengo pelos en la lengua pero hay que pensar bien lo que se dice porque todo queda grabado”.

Fue más cruda cuando se le cuestionó sobre si conocía a alguien que alguna vez hubiese sido víctima de acoso o violación, “no papito, hay tres tipos de víctimas como las llamas tú, primero, quien llega sin talento, sin palancas y ofrece su cuerpecito para lograr un papel, la segunda, quien ante la competencia coquetea y hace lo necesario para ser la protagónica y por último, la que no por su voluntad, pero aconsejada por terceros cede a los caprichos del que será su jefe, así que dime dónde está la víctima, hoy dices con una sonrisita sí y al día siguiente todos saben cómo trabajas y luego te indignas porque te las piden”.

Recordó que México castiga más a las mujeres por “facilonas” que las infidelidades o el acoso de los hombres, “a mí me despedazaron porque dejé a Juan Osorio, me decían que era traidora, pero pocos saben que lo dejé por sus infidelidades, me colgó los cuernos muchas veces”.

Fue más explícita y narró que sucedió cuando ella la estrella de Aventurera, “Juan fue un cínico, la última que le aguanté fue cuando llegó al musical una mulata, otra cubana que vivía en Veracruz era de las bailarinas, se la trajo de allá y la muy cínica me dijo que mi marido le había prometido ponerle un departamento aquí en la ciudad, le dije ¿ya se las diste? Y asintió y contesté pues ya las perdiste mi'ja porque tú no vas a vivir aquí”, así que yo abandoné la casa cuando estábamos en Aventurera pero hasta que él quiso hizo pública nuestra separación”, expresó.

Por último, anunció su participación en el Gay Pride que se realizará el 23 de junio en la Ciudad de México y no perdió la oportunidad para presumir su nueva conquista, Igor, un venezolano a quien conoció en un reality show, “les presento a mi tripié”, dijo la cubana antes de plantarle tremendo beso a quien dice ser, entrenador de perros.