No hay inclusión racial, sólo corrección de política, señalan especialistas sobre HBO Max

El retiro y posterior rectificación para mantener Lo que el viento se llevó (1939) en la plataforma HBO Max podría obedecer a un tema de corrección política y no propiamente a una acción en pro de la inclusión racial, consideran expertos consultados por El Sol de México.

Pese a ser una de las películas más importantes en la historia del cine, con ocho Premios Oscar, la cinta fue retirada sólo temporalmente, porque regresará a ser parte del catálogo, aunque ahora con una nota que explica su contexto histórico y señala los prejuicios raciales que contiene.

Gossip Con Trackers, HBO abre la puerta a nuevas producciones e historias de África

La polémica decisión de la HBO Max se dio luego de que el productor y guionista de 12 años de esclavitud, John Ridley, señalara en una columna de Los Angeles Times que se trata de una cinta que “glorifica la esclavitud” y “perpetúa los estereotipos más dolorosos para las personas de color”.

“Creo que es un tema de corrección política”, considera en entrevista el crítico de cine Leonardo García-Tsao. “Desde mi punto de vista, se excedieron un poco. Entiendo el clima de las protestas en Estados Unidos, entiendo el movimiento afroamericano, pero lo que me preocupa de esta decisión es que pueda ser vista como una forma de censura, porque muchas veces la corrección política, es una forma de censura", comenta.

La película tiene como uno de sus personajes más importantes a Mammy, una sirvienta abnegada de raza negra que atendía todas las solicitudes de sus patrones blancos y una clase social alta. Un cliché sobre la raza negra que fue recreado en Hollywood durante la época de segregación racial en Estados Unidos.

El papel fue interpretado por Hattie McDaniel, quien meses después se convirtió en la primera mujer negra en ser nominada y galardonada con un Oscar. Sin embargo, aunque fue invitada a la ceremonia de premiación tuvo que sentarse en la última fila, lejos de sus compañeros de reparto. La actriz tampoco asistió a la premier del filme en Hollywood, pues las personas de raza negra no eran bienvenidas en lugares públicos.

“Cada vez que se habla sobre el racismo en Hollywood esta mujer tiene un papel muy significativo, ya que su situación se utiliza como ejemplo del drama de ser una mujer afroamericana en esa industria por toda la discriminación en la que se vio envuelta”, detalla el profesor Mario Barro, quien ahora imparte el curso Historia del cine moderno y contemporáneo en la Filmoteca de la UNAM.

El nacimiento de una nación (1915) o la producción de Disney, Canción del sur, son otras de las películas que, según Mario Barro, “representan fidedignamente lo que fue la esclavitud, no podemos fingir que no existió y que los negros fueron así de maltratados. Hay que señalar eso al público, para no repetir el pasado hay que conocerlo”.

“Lo que el viento se llevó es un clásico del cine y evidentemente refleja la realidad y la ideología de su tiempo”, agrega el crítico García-Tsao. “En los 30 y los 40, todos los negros interpretaban papeles de sirvientes. El cine siempre es un reflejo de su tiempo. Finalmente, no se puede borrar de un plumazo una película tan importante".

En contraste a la decisión de HBO Max, Netflix presentó ayer la colección Black Lives Matter, en la que incluye películas, series y documentales que la plataforma eligió para mantener viva la discusión sobre los temas raciales.

Gossip Hollywood podrá retomar rodajes el 12 de junio

“Cuando decimos Black Lives Matter' (las vidas negras importan) también queremos decir que las 'Narraciones Negras Importan. Entendiendo que nuestro compromiso con un cambio sistémico y verdadero llevará tiempo, hemos empezado a destacar narraciones complejas y poderosas sobre la experiencia negra", escribió la plataforma de streaming en sus redes sociales al presentar el proyecto.

Moonlight, de Barry Jenkins; Malcolm X, dirigida por Spike Lee; el documental nominado al Oscar 13th, el histórico concierto de Beyoncé en Coachella, Homecoming, dirigido por ella misma y Ed Burke y la historia de Nina Simone son algunas de las películas que pueden verse en esta colección.Con información de Eduardo Bautista