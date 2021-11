"No puedo apoyarlo": Yahir sobre las decisiones de su hijo Tristán

Tras las fuertes declaraciones de Tristán Othón, hijo del reconocido cantante sonorense Yahir, donde confirmó públicamente que es bisexual y que le gustaría ser actor porno, el cantante expresó su opinión ante la situación y reiteró que el joven habría llevado una vida difícil en los últimos años.

➡️ Mujeres trans que rompieron todos los esquemas y conquistaron los reflectores

En una entrevista en el programa Hoy, el intérprete de “La locura” lamentó que su hijo no tuviera filtros y que las drogas lo estuvieran conduciendo por un mal camino.

“La verdad parece que estoy viviendo una pesadilla, tenemos muchísimo tiempo en una guerra contra las adicciones, mi hijo está en una recaída muy fuerte después de estar en varios centros de rehabilitación, y es muy triste enterarme que ese problema de adicción lo está llevando a hacer cosas tan fuertes”, mencionó Yahir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yahir Music (@yahirmusic)

Por otro lado, el ex integrante de “La Academia” afirmó que su molestia no se debe a la orientación sexual de su hijo, sino cómo se expone ante el público.

“Que sea bisexual a mí la verdad no me molesta en absoluto, lo que sí es la cuestión de cómo se expone, que no tiene filtros, que se deja ir absolutamente con todo y me pide a mí que yo sea su cómplice en la cuestión de la adicción y yo no puedo apoyarlo en eso, él me lo pide que yo se lo apoye, no lo puedo apoyar ni con las ideas de ser un actor porno ni con las ideas de seguirse drogando”, puntualizó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yahir Music (@yahirmusic)

Finalmente, Yahir dirigió un fuerte mensaje a su hijo de 22 años, donde señaló que siempre lo ha apoyado, sin embargo, necesita estar sobrio y trabajar porque nunca lo ha hecho.

“Estar conmigo requiere esfuerzo, estar conmigo requiere disciplina, estar conmigo requiere estar sobrio y trabajar duro. Eso significa estar conmigo. Cuenta con todo mi amor, con todo mi apoyo, siempre lo ha tenido, pero ahorita definitivamente con todo esto, yo lo único que veo es que Tristán necesita trabajar, nunca ha tenido un trabajo”, concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yahir Music (@yahirmusic)

Hace algunos días, Tristán estuvo como invitado en un programa de espectáculos llamado “Chisme No Like”, donde confesó que no hablaba con su padre desde hace dos semanas, asimismo reveló que se encuentra en una relación sentimental y presentó en vivo a su pareja, Axel.

“Hoy día a día no nos hablamos, la última vez que le hablé fue el 31 de octubre, en Halloween porque nos íbamos a ver, él tenía un desfile en Reforma, yo lo iba a ir a ver, se me hizo tarde, nos íbamos a ir a cenar y se fue al aeropuerto directo, no lo pude ver y esa fue la última vez que hablamos”, dijo el joven.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tristan Othon Fierros (@tristan_gss)

También durante el programa Tristán aceptó que tiene un problema con las drogas del cual no puede salir solo.

“No se puede solo, para alguien, para mí me es difícil pedir ayuda, ahí está el asunto, no pido ayuda, pienso que puedo solo y ¿qué pasa? Recaigo y me quedo con mariguana según yo, alcohol y luego empecé a recaer en sustancias más fuertes y ahorita llevo dos meses sin sustancias más fuertes”, explicó.

Para concluir el joven aprovechó el espacio durante el programa para pedir a su padre más atención, que puedan tener más cercanía y apoyo.

“Yo te quisiera decir y creo que ya te lo he dicho, yo te amo, te amo con todo mi corazón, te respeto para mi me es muy difícil hablar de esto porque para mí eres una de las personas más responsables, disciplinadas, más formadas. En cambio, sí te quisiera más cerca y pedirte que me aceptaras como soy y claro que se pudiera obtener una ayuda”, declaró Tristán.





Gossip

Gossip