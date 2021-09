“No sabía si estaba vivo o muerto”; el drama del 11S en documental de History

Richard Eichen trabajaba en el piso 90 de la Torre Norte del World Trade Center. Mientras esperaba a uno de sus compañeros en el pasillo frente al elevador, escuchó el mayor estruendo en su vida.

“Oí el golpe del avión al edificio. Luego todo explotó y las paredes se llenaron de fuego. Un compañero que estaba terriblemente quemado murió entre mis piernas. En todo este tiempo, no tenía idea de lo que estaba pasando”.

Gossip 11 de septiembre: aquí los documentales y películas que recuerdan la tragedia

Richard Eichen recuerda esto durante un encuentro virtual con la prensa para hablar sobre los programas especiales que History transmitirá hoy y mañana, desde las 18:20 horas, a propósito de los 20 años de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York.

Fue en cuestión de segundos que Eichen tuvo que reaccionar para sobrevivir. Gracias a que se encontraba en el pasillo y no en la oficina donde trabajaba, sólo sufrió un golpe en la cabeza. Eso le permitió ayudar a otras personas, entre ellas Lucy González, a bajar 90 pisos. “Cargué su peso encima de mí durante varios pisos”, recuerda el sobreviviente.

Lucy era una mujer que trabajaba en otra oficina y con la que Richard jamás se había cruzado. En algún punto de su huída, ambos tuvieron que ser reanimados con el oxígeno que algunos rescatistas les proporcionaron pisos abajo. Y no fue hasta que llegaron hasta abajo que lograron ver la magnitud de la situación.

“Cuando bajamos al lobby no había más ventanas. Los vidrios comenzaron a explotar. Yo estaba agotado, no podía más. Pero dos guardias de seguridad me dijeron: “¡No! ¡Corre, corre!”. Luego nos encontramos con algunas ambulancias y se llevaron a Lucy”.

Fue por cuestión de segundos que Richard salvó su vida. Justo cuando salió a la calle, la torre en la que trabajaba se derrumbó.

“Cuando estaba a unos pasos del edificio, volteé a ver sobre mis hombros lo que estaba pasando y vi cómo empezó a desestabilizarse; luego cayó. Fui golpeado por una nube de polvo y me cubrí con mis manos. Traté de respirar pero no podía, sentía que me sofocaba”.

“Me recuerdo pensando: ‘Está todo en silencio, es oscuro, tranquilo, no estoy adolorido. Si esto es lo que significa estar muerto, entonces estoy bien con ello’. Es un recuerdo que mantengo conmigo, ese momento exacto preguntándome si estaba vivo o muerto”.

Han pasado dos décadas desde aquel evento donde se contabilizaron cerca de 3 mil muertes y más de 25 mil heridos. Y hoy las emociones de Richard Eichen se mezclan de otra manera. “Creo que estaba tratando de que todo lo que vi tuviera sentido”, dice.

A la distancia, Richard aún sufre estrés postraumático. Cuando se acerca el mes de septiembre, comienzan los ataques de ansiedad. “Ahora ya los reconozco y lidio con eso. Pero cada año me afecta cada año y probablemente por el resto de mi vida”, le dice a El Sol de México.

“Los primeros año fueron complicados. Me hiperventilaba cuando tenía que subirme a un avión. Cuando iba a un cine, a un restaurante o lo que sea, lo primero que hacía era buscar dos salidas de emergencia, no sólo por la que entré. Entonces podía calmarme. Tuve pesadillas muchas noches, de eso no hay duda”, afirma.

Después del trágico evento, una de las mayores preocupaciones que Richard tenía era saber el paradero de Lucy Gonzalez. “Sólo tenía su nombre, no sabía su apellido. Pasé bastante tiempo tratando de contactar con ella. La busqué en diferentes compañías y por suerte una ellas me dijo que ella estaba bien”.

Richard Eichen se reencontró con Lucy diez años después en el memorial que hoy sustituye las Torres Gemelas.

El 11 de septiembre del 2001 marcó un punto de partida. Richard confiesa que después de ese día decidió hacer grandes cambios en su vida, donde la felicidad sería su prioridad.

“Hoy disfruto mucho las cosas básicas del día a día: la luz del Sol, las hojas de los árboles, el respirar. Sólo aprecio las cosas hermosas, porque si no hubiera corrido a tiempo, no estaría aquí”.

OCHO HORAS, CINCO DOCUMENTALES

El canal de televisión de paga History presentará un ciclo con ocho horas de programas. A través de testimonios y documentales exclusivos recordarán los atentados del 11 de septiembre. Desde teorías conspiratorias, hasta los conflictos bélicos que vinieron después con el gobierno de Estados Unidos

Sábado 11

18:20 Teorías de conspiración

20:00 Los 4 vuelos

21:45 Auge y caída de las Torres Gemelas





Domingo 12

20:00 11/9: Ataque al pentágono

21:00 La cacería de Bin Laden