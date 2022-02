"No se habla de Bruno", canción de la película Encanto, lidera lista de Billboard

"No se habla de Bruno", una de las canciones estrella de la banda sonora de la película inspirada en el folclore colombiano "Encanto", se hizo con el primer puesto de Billboard Hot 100, la principal lista de popularidad musical en Estados Unidos.

La canción lidera además por segunda semana consecutiva la de Streaming, que mide los temas más escuchados en radio y los principales servicios de música en línea, según las listas publicadas este martes por la prestigiosa publicación musical estadounidense.

Pero este éxito va mucho más lejos para la música y letra compuesta por el músico, actor y dramaturgo de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, que de esta forma también logró su primer número 1 en la Hot 100.

El disco de la última cinta de Disney lidera otras cinco clasificaciones: Billboard 200, Ventas de Álbumes, Bandas Sonoras, Discos Independientes y Ventas de Álbumes Actuales. "We Don't Talk About Bruno" subió un puesto esta semana e igualó así el logro cosechado por "A Whole New World", de la cinta "Aladdin", que llegó al número 1 en marzo de 1993 con las voces de Peabo Bryson y Regina Belle.

Y superó ya a grandes éxitos de Disney como "Can You Feel the Love Tonight", de Elton John para la película de "The Lion King" (1994); "Colors of the Wind", de Vanessa Williams y perteneciente a "Pocahontas" (1995), y "Let It Go", de la película "Frozen" (2014).

De esta forma, la canción que interpretan Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y el elenco del filme de Disney desbancó del primer puesto a Adele, que ya se vio superada hace dos semanas por "Encanto" en la lista de los discos más vendidos en Estados Unidos que Billboard elabora desde 1956.

¿De qué trata la película Encanto?

La película animada está basada en el realismo mágico de Colombia y narra la vida de los Madrigal, una familia que vive en las montañas y cuyos miembros tienen poderes especiales menos Mirabel, una joven de 15 años que lucha por encontrar su don y salvar a su familia de una amenaza que puede hacer desaparecer la magia.

El tema más exitoso del musical es "No se habla de Bruno", aunque el elegido por Disney para optar al Óscar a la mejor canción fue "Dos Oruguitas", también escrita por Miranda e interpretada por Sebastián Yatra, y que se encuentra entre las semifinalistas para hacerse con la estatuilla dorada.

"Encanto" se ha convertido en uno de los mayores éxitos animados de taquilla en la era de la pandemia, recaudando 93,1 millones de dólares en Estados Unidos y 228.6 millones a nivel mundial hasta la fecha.