¿Nodal le dedica canción a Belinda? Usuarios aseguran que su nuevo video responde a Cactus

Christian Nodal volvió a ser tendencia en redes sociales y nuevamente por su vida amorosa. Tras el estreno de No Me 100to Bien, diversos usuarios aseguraron que el video responde a Cactus de Belinda.

De acuerdo con algunos comentarios en el videoclip, No Me 100to Bien es una “indirecta” para Belinda, pues la canción de desamor tiene la misma inspiración del video de Cactus de Beli Belica.

Aunque ninguno de los cantantes ha hablado a fondo de su ruptura, los fans de ambos consideran que su amor fue intenso y por ello Nodal no ha podido olvidar a Belinda, pese a haber tenido una relación con Cazzu y estar con Ángela Aguilar.

¿No Me 100to Bien es una indirecta de Christian Nodal para Belinda?

De acuerdo con los comentarios del nuevo video del cantante de regional, No Me 100to Bien es una respuesta a Cactus de Belinda, pues aseguran que Christian Nodal dio diversas referencias con la canción con la que la “princesa del pop” inició su etapa “bélica”.

La primera similitud consiste en que la tonada de ambas canciones es similar, sumado a que el video de Christian Nodal tiene diversas tomas en un carro volteado, similar al que Belinda desarrolla la mayoría de Cactus.

Además, aseguran que la modelo tiene una vestimenta similar a la de Belinda e incluso ambos se desarrollan en un clima desértico con tonos verdes y oscuros, que casi no se aprecian por la poca iluminación.

Otra coincidencia consiste en que lo estrenó el 4 de julio, el día en que Nodal y Belinda se hicieron novios.

Finalmente, las “indirectas” que confirmarían que es para Belinda son un par de versos, pues Nodal menciona que está “buscando la tranquilidad que tu amor no me supo dar”, lo cual relacionan con que en una entrevista para Aquí y Ahora el cantante comentó que en la relación hubo cosas que le hicieron “mucho daño”.

En la canción Nodal menciona “ya he intentado olvidarte con otras”, lo cual consideran que es en relación con que cuando terminó con Belinda inmediatamente trató de “superarla” con Cazzu y luego con Ángela Aguilar, pero aún así no logra sacarla de su mente y como dice la canción, “desde lejos se me nota que no te superé”.