Nodal responde a las críticas por publicar más sobre su perro que su hija: “opinan sin conocer”

Hace una semana, Christian Nodal y Ángela Aguilar crearon una cuenta de Instagram dedicada a Chichi, el perrito que comparte la pareja. Al igual que su relación, la primera imagen que compartieron está repleta de críticas que demuestran que al público no le gusta su relación.

En la primera fotografía de la cuenta de Chichi, hay comentarios contra las acciones de Nodal y Ángela, pero son más los que se centran en asegurar que Christian pasa más tiempo con el perro que con su hija Inti, a quien tuvo con Cazzu.

Cansado de las críticas, Nodal, mediante la cuenta de Chichi, decidió responder uno de los comentarios sobre el tiempo que le dedica el cantante a Inti, de quien ya no sube fotos, tras terminar su relación con Cazzu.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre las críticas por su relación con Inti?

Rebeca, una usuaria de Instagram, comentó que esperaba que Christian Nodal publicara “tanto de su hija como de un perro. Y no es nada en contra de la perrita. Solo no es justo”, aseguró.

Ante ello, la cuenta oficial de Chichi, el perrito de Ángela Aguilar y Christian Nodal, respondió que su perfil de Instagram no era para “opinar sin conocer sobre vidas ajenas”, pues para ello estaba el perfil de su “papi”. Comentario que los usuarios de Instagram le atribuyeron al cantante, pues la cuenta tiene una foto de perfil que recientemente él compartió en su perfil de Instagram, la cual tuvo las mismas críticas relacionadas a Inti.

Hola, corazón. Para proyectarse y opinar sin conocer sobre vidas ajenas está el perfil de mi papi. Chichi.

Captura de pantalla de la primera publicación de Chichi, el perrito de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Foto: Instagram: @hola_soychichi.

¿Por qué critican la relación entre Nodal y Ángela Aguilar?

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal no fue aceptada por el público debido a que se hizo pública unos días después de que el cantante terminó oficialmente con Cazzu, con quien tuvo una hija de nombre Inti.

Diversas teorías que surgieron en redes sociales aseguran que Ángela Aguilar fue la culpable de que Nodal dejara a Cazzu, pues la hija de Pepe Aguilar aseguró que no iniciaron una “nueva relación”, sino que era la “continuación de una historia”.

Sumado a ello, el público no está de acuerdo con que Nodal le dedique tiempo a publicar sobre el perrito de la pareja, pues supuestamente no ve a Inti desde que terminó con Cazzu, teoría que surge a raíz de que no publica nada sobre su hija en sus redes sociales.