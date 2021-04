"Nomadland", la gran ganadora en los BAFTA con cuatro galardones

"Nomadland" se alzó como la gran ganadora de la noche en la 74 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) con cuatro máscaras doradas, incluidas las de mejor película, mejor dirección y mejor actriz protagonista.

La cinta dirigida por Chloe Zhao relata la historia de una mujer (Frances McDormand) que viaja por Estados Unidos como nómada, viviendo en una caravana, haciendo trabajos temporales y sobreviviendo en la carretera.

Zhao, que recogió los premios a mejor película y mejor dirección, quiso dar las gracias a la comunidad nómada, de la que destacó la forma en la que compartieron con ellos "sus sueños y sufrimiento" durante la grabación.

"La película nos dice mucho sobre nuestra sociedad y sobre lo que tenemos que mejorar. Bafta, esperamos volver a veros en la carretera", dijo Zhao en el discurso.

"Nomadland", que se llevó dos Globos de Oro y que opta a siete Óscar, se hizo también con los premios a mejor actriz protagonista, galardón que recogió McDormand de forma virtual, mejor dirección y mejor fotografía.

Por detrás de "Nomadland", obtuvieron dos premios "Rocks", a mejor casting y mejor actriz emergente; "Soul", a mejor película de animación y mejor banda sonora; "Sound of Metal", a mejor sonido y mejor montaje; "The Father", a mejor actor y mejor guion adaptado; "Promising Young Woman", mejor película británica y mejor guion original, y "Ma Rainey's Black Bottom", mejor maquillaje y mejor diseño de vestuario.

Con un premio quedaron "Tenet", a mejores efectos especiales; "Another Round", mejor película de habla no inglesa; "Minari", mejor actriz de reparto; "Mank", mejor diseño de producción, y "His House", mejor director, guionista o productor británico novel.

Completaron estos galardones "Judas and the Black Messiah", con mejor actor de reparto; "My Octopus Teacher", con mejor documental;, "The Present", con mejor corto británico, y el Bafta a la mayor contribución al cine británico, que recayó en Noel Clarke.