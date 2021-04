Nomadland triunfa en los Spirit Awards y abre camino al Oscar

Nomadland se convirtió esta noche en la máxima triunfadora de los Spirit Awards, ceremonia que reconoce lo mejor del cine independiente. La película realizada por Chloé Zhao se llevó cuatro de los cinco premios a los que aspiraba, incluido el de Mejor Película y Mejor Director.

La historia protagonizada por Frances McDormand, recibió de igual forma los premios de Mejor Cinematografía para Joshua James Richards y el de Mejor Edición, para su también directora Chloé Zhao.

Basada en el libro de no ficción Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century, escrito por la periodista Jessica Bruder, la película narra la historia de Fern, una mujer de 60 años que después de perder todo en la Gran Recesión de Estados Unidos, emprende un viaje por el Oeste de Estados Unidos en una camioneta rodante.

El presupuesto para realizar esta cinta fue de 5 millones de dólares. Y muchos de los personajes que aparecen en ella no son en realidad actores, sino nómadas a quienes se les pidió participar en el proyecto.

En la ceremonia que se realizó de manera virtual, con todos los nominados conectados desde sus hogares, la película El sonido del metal también dio sorpresas.

La primera fue para Riz Ahmed, quien se llevó el premio de Mejor Actor, frente a Chadwick Boseman, quien es el favorito a llevarse el Oscar de manera póstuma por La madre del blues.

La película recibió otros dos premios: Mejor Actor de Reparto para Paul Raci y Ópera Prima, para su director Darius Marder que debutó en la ficción con esta cinta, y en cuya categoría competía Heidi Ewing por su cinta Te llevo conmigo, co producción ente México y Estados Unidos.

En la terna de Mejor Actriz, Carey Mulligan sorprendió al llevarse el Spirit Award por Hermosa Venganza, ante Viola Davis, a quienes las quinielas apuntan para obtener el Premio de la Academia por La madre del blues. La cinta también recibió el premio de Mejor Guion para Emerald Fennell, directora del filme.

La Mejor Actriz de Reparto fue Youn Yuh-jung, por su trabajo en Minari y con lo que afina su llegada al Oscar donde es favorita. El premio de Mejor Documental se entregó a Crip Camp, producida por Barack y Michelle Obama; mientras que Andy Siara recibió el galardón de Mejor Primer Guion por Palm Springs y la cinta Quo Vadis, Aida?, de proveniente de Bosnia y fue elegida Mejor Película Internacional.

En el rubro de televisión, la triunfadora de la noche fue I May Destroy You. La producción realizada para BBC One y HBO, se llevó los premios de Mejor Nueva Serie Ficción y Mejor Elenco en una Serie Ficción.

La producción de Netflix, Poco Ortodoxa, se llevó los premios en el rubro de actuación: Shira Haas, como Mejor Actriz; y Amit Rahav, como Mejor Actor, categoría donde contendía frente al mexicano Harold Torres por ZeroZeroZero.

Inmigration Nation, que reúne imágenes de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos durante la era Trump, fue reconocida como Mejor Serie Documental.

Los Spirit Awards son considerados como los Oscar del cine independiente, y cada año se realizan un día antes del Premio de la Academia. Sin embargo, debido a la pandemia de Covid-19, esta edición se realizó de manera virtual tres días antes.