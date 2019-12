[Video] Incendios y caos en el Knot Fest

Gente enfurecida, incendiando maderas y destruyendo los instrumentos de Evanescence fue el escenario que marcó la noche de este sábado el Knot Fest Meets Force Fest, festival de metal que terminó cancelado por cuestiones de seguridad.

Alrededor de las 01:30 horas de este domingo, miembros del público subieron al escenario principal de este festival que se desarrolló en el Parque Deportivo Oceanía para tomar instrumentos y objetos que se encontraban ahí, como una forma de protestar por la mala organización del evento y un retraso en los actos de la banda comandada por Amy Lee y Slipknot mayor a cinco horas.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

A las 21:10 horas estaba programada la presentación de Evanescence, en lo que significaba su regreso a México después de más de siete años. Sin embargo, el público comenzó a inquietarse cuando se retrasó el concierto durante horas, sin que nadie saliera a dar una explicación.

“Estamos esperando desde hace dos horas y no nos han anunciado nada sobre lo que está pasando. Hay rumores de que cancelaron (Evanescence) porque tiraron (el público) la valla”, comentó Fanny Delgado, seguidora del grupo comandado por Amy Lee.

El equipo de prensa del festival informó a El Sol de México que se había roto una barricada que separaba la sección preferente de la general, pero que una vez fuera arreglada el show daría comienzo como estaba programado. Sin embargo, el público no fue informado de ello en ningún momento.

“Nos enteramos de esto porque un amigo me mandó un mensaje de allá adelante. Me dijo que tiraron la división (entre las zonas), pero en realidad, sea verdad o sea mentira, no nos han anunciado nada”, señaló Brisa Vázquez, quien también esperaba la presencia de Slipknot.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Fue hasta las 23:35 horas que finalmente alguien se pronunció desde el escenario. “Les pedimos de la manera más atenta que se recorran hacia atrás de la barricada del área general para que dejen entrar a seguridad, poder reparar esto y continuar con el show. Gracias”, lo que provocó rechiflas y una mayor molestia del público.

Ante el desconcierto, algunos seguidores comenzaron a romper algunas maderas que estaban en la zona y les encendieron fuego. A pesar del caos, los vendedores seguían ofreciendo cerveza y los patrocinadores repartiendo sus productos. Poco a poco, la gente fue saliendo del recinto aún sin que hubiera información oficial sobre lo que estaba sucediendo.

La cancelación llegó hasta pasada la una de la madrugada. Blanca Huerta, encargada de prensa de LiveTalent, empresa organizadora del festival, comentó a esta casa editorial: “Se rompió la valla de enfrente y la banda (Slipknot) no quiso ya salir, no se pudo solucionar pero se van a re agendar (las presentaciones)”.

#FelizDomingo



¿Qué pasa cuando se juntan dos de los festivales más problemáticos de México? Acá te contamos lo que pasó en el fallido #KnotFest 🙄👇



Fotos | Alejandro Aguilar



NOTA ➡ https://t.co/nZfyBUShU7 pic.twitter.com/NMgz5zDcMM — El Sol de México (@elsolde_mexico) December 1, 2019

Aunque Huerta comentó que la cancelación se daría a conocer oficialmente en las pantallas del escenario principal, esto no fue así. La información llegó a través de las redes sociales de Live Talent. “Por cuestiones de su seguridad, el show de Slipknot no será posible el día de hoy, si toda la gente sale tranquila y en orden, Slipknot tocará el día de mañana para todos ustedes”, se lee.

Esto provocó aún mayor molestia por parte de los fans, quienes subieron al escenario a destruir lo que encontraban. Primero tomaron baquetas, platos de batería y objetos que habían sido montados para el show de Evanescence.

Caos en el #KnotFest https://t.co/sjvkUs5ere — Adolfo López (@AdolfoLopezMX) December 1, 2019

Abajo, parte del público, algunos con las caras tapadas, rompieron los cables que conectan la cabina de sonido con el escenario. Momentos después, reunieron maderas, vasos de papel y otros objetos para prender fuego frente al escenario principal.

Aunque en algún momento se observó a elementos de la policía auxiliar de la Ciudad de México a bordo de motocicletas, durante los destrozos no se observó a elementos de seguridad que impidieran estas acciones ni a personal de protección civil alrededor.

Esta no es la primera vez que Live Talent tiene problemas de organización. El 18 de octubre pasado, durante un concierto de Guns N’ Roses en Guadalajara, miles de asistentes se quedaron fuera del Estadio Jalisco por un sobrecupo en el recinto. El alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, informó que la empresa había sido multada por sobrecupo y por no cumplir con los horarios.