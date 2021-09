Novedades Carminha: rock e ironía a la gallega

Novedades Carminha (NC) es una banda de rock gallega que se caracteriza por su sentido del humor y su propuesta lúdica, con la que han ganado suficiente fama desde 2009, cuando publicaron su primer álbum, Te vas con cualquiera.

Musicalmente, la banda tiene influencias claras de clásicos ingleses como The Clash, y de bandas de su propio país, como Siniestro Total o Los Pegamoides. Y también, como todos los mencionados, el cuarteto ha dejado ver su falta de prejuicios a la hora de coquetear con otros géneros, más allá del punk que los vio nacer.

Es así que, con el paso de los años, han incorporado elementos del garage, el pop y el afrobeat, haciendo gala de su gracia en casi cualquier terreno que pisan.

Con cinco discos a cuestas que dan cuenta de ese sonido que se ha ido diversificando, la banda sigue planeando sus próximos asaltos musicales, mientras charla con El Sol de México de su propuesta, que ya han venido a compartir en dos ocasiones a nuestro país.

Lo primero que me viene a la mente sobre Novedades Carminha es que son una banda muy divertida.

Jarri: Sí, nosotros entendemos el rock n’ roll como una manera de diversión; ese es uno de los leitmotivs de NC. Y también lo entendemos como baile, que es otra manera de diversión… Siempre decimos que si no nos divertimos nosotros, tampoco seríamos capaces de divertir a los demás.

Anxo: De hecho, nuestra relación se basa en eso, ¿no? A parte de ser amigos desde hace años, cuando nos juntamos es para pasarlo bien, reírnos y buscarle motivos a la vida.

¿Hay algún miembro de la banda que desentone con esa idea lúdica, alguno que sea “el serio” del grupo?

Jarri (risas): Yo creo que todos podemos ser el más divertido o el menos, dependiendo del momento. Hay días que le toca a uno o a otro. Yo creo que es fundamental ser complementarios, que haya un contrapeso, y así vamos dándole desde hace 12 años, ya con nuestros cinco discos y con cientos de conciertos en los que seguimos disfrutando y sintiéndonos como niños con juguete nuevo cada que nos metemos al estudio a hacer cosas nuevas.

¿Siguen radicando en Galicia o ya se mudaron a otra ciudad?

Jarri: Tenemos la base de operaciones en Madrid, porque a nivel logístico está más cerca del resto de puntos de España. Nosotros giramos bastante, y como Galicia queda en el extremo noroeste, pues Madrid, que está en el centro, pues es mucho más operativo.

Hablando de ello, ¿creen que la singularidad y el estilo del grupo estén relacionados con su ciudad de origen?

Anxo: Bueno, relacionándolo con lo que hablábamos de la diversión, yo creo que la ironía también es algo que nos caracteriza, porque es algo bastante propio de la cultura gallega y sí... Yo creo que somos bastante hijos de nuestra tierra, de hecho tenemos varias canciones en las que se menciona a Santiago de Compostela y a Galicia, por supuesto... A pesar de vivir en Madrid ahora.

Jarri: Yo creo que en un mundo tan globalizado la única forma de ser auténtico es saber de dónde vienes y cuáles son tus raíces. Nosotros somos gallegos y bueno, creo que lo llevamos a gala en nuestra identidad.

Y parte de esa identidad la llevan hasta en el nombre del grupo, que es un homenaje a la popular tienda de lencería Carminha, situada en la zona vieja de Santiago de Compostela.

Novedades Carminha ha pasado de ser una banda de punk a una que fusiona diversos estilos. ¿Cómo han vivido esa transición?

Jarri: Sí, está claro que cuando empezamos nos gustaba mucho el punk del ’77, y que poco a poco pues han entrado más influencias, porque hemos ido escuchando nuevas músicas y también porque hemos tenido nuevas lecturas, vivencias y sonidos. Yo creo que eso nos ha ayudado a poder interpretar la música de otra manera, sin dejar de ser una banda de rock n’ roll… A lo mejor podemos irnos hacia ritmos más cumbieros, hip-hop, afrobeat o reggae, pero creo que lo hacemos siempre desde un punto de vista rockero. Por ejemplo, nos gusta mucho cómo The Clash interpretaba o entendía la música y que siendo una banda de rock n’ roll podían irse a otras influencias sin dejar de serlo, y yo creo que por ahí está la esencia de Novedades Carminha: en que somos una banda de rock n’ roll, pero que podemos tocar lo que nos apetezca en cada momento y lo que nos seduzca… Y creo que también mucha parte de la culpa la tiene también Anxo, que está aquí, porque desde que entró en la banda, hace ya muchos años, entraron también nuevos sonidos y una nueva forma de entender las cosas.

Anxo: Sí, yo también diría que en la última etapa hemos hablado mucho de la influencia que tiene la verbena popular. Por ejemplo, en Galicia, y la relación que esta tiene con Latinoamérica, porque Galicia es una tierra de migración por antonomasia, y digamos que a nivel cultural lo que tenemos aquí es que en las fiestas de pueblo, en las fiestas populares, la música de baile latinoamericana es lo que prima y a nosotros eso últimamente nos ha rondado mucho la cabeza también… O sea, ya no sólo a nivel de discurso, sino a nivel de abrirla mente y ser capaces de contactar con eso y seguir usando nuestros mismos instrumentos.

Y así es como NC llegan, por ejemplo, a colaborar con un artista como Dellafuente, cuya canción “Ya no te veo”, en la que colaboran juntos es, paradójicamente, la canción más popular del grupo en las plataformas de streaming.

Acerca de esto, Jarris asegura que el músico andaluz es un artista de su generación, y que en una de esas se entienden más con gente como él, que con una banda rockera de los noventa.

“En este momento estábamos en eso, y creo que la cosa de mezclarse y de poder hacer cosas con otra gente siempre está sobre la mesa… Nos lo pasamos muy bien haciendo tanto esta como muchas otras colaboraciones del último disco, Ultra ligero”, puntualiza.

Novedades Carminha me parece un grupo muy singular, que al mismo tiempo me recuerda a algunos músicos de La Movida madrileña… ¿Se identifican con algunos de ellos?

Jarris: Quizás de esa época yo te nombraría a Golpes Bajos, que es un grupo de Vigo que está en Galicia. Aquí en España es conocida La Movida Viguesa, quizás fuera no tiene tanto nombre o a nivel de marketing no hicieron un buen trabajo, pero sí ocurrió un movimiento muy importante aquí y esa gente creo que estaba adelantada a su tiempo a nivel de composición y a nivel artístico… Golpes Bajos tienen cosas muy guays y creo que de ellos tomamos es una influencia a nivel de lo que hablamos antes, de usar ritmos que quizá no nos corresponden culturalmente, como los ritmos latinos o africanos, o de hacerlo con cajas de ritmos y con elementos de la electrónica también.

Una de las primeras canciones que conocimos de ustedes de este lado del charco fue “Que Dios reparta fuerte”. ¿Estaba dedicada o inspirada en alguien?

Carlangas: Creo que es una especie de retrato de esas apariencias, cada vez más comunes en las redes sociales, de gente que parece que vive todo el día de vacaciones. Y nosotros nos preguntábamos: ¿a qué se dedica toda esa gente y de qué viven? Creo que simplemente era poner el foco sobre esas actitudes de tener mucho ego y el autoestima muy baja.

¿Qué tan importantes son las letras en un proyecto como este?

Carlangas: Para mí ya no es divisible en un artista las letras de la música… Sí que es verdad que con las letras hay una narrativa explícita y con la música quizás no tanto, pero en nuestro caso siempre han sido importantes, porque como venimos del punk, y en el punk se sabe tocar a medias, pues siempre le dimos mucha importancia a ese mensaje que lanzábamos.

¿Qué es lo más bizarro que se ha dicho sobre Novedades Carminha?

Jarris: Vividores, nos han llamado vividores.

Carlangas: Y en la Wikipedia se dice que nosotros nos llamábamos antes Novedades Farinha, pero no sé quién se inventó ese bulo… Pero creo que ya no lo vamos a cambiar, porque también mola que se digan mentiras… Las fake news, cuando no son malintencionadas, son lo mejor que hay.

Anxo: Además puede incluso llegar a ser una conexión con Los Tigres del Norte o con tantas bandas de narcocorridos que hay en México y que nos encantan, así que mira, dejémoslo ahí, ¿no?”

Ya que mencionan a Los Tigres del Norte, ¿qué otras bandas mexicanas les llaman la atención?

Jarris: Hace tiempo escuchábamos mucho a Little Jesus, que es una banda de pop, ¿no? Y muchos clásicos, desde Chavela Vargas, a los grandes cantantes de toda la vida y luego pues está la Julieta Venegas.

Anxo: A mí me gusta Natanael Cano, que es un chico que se está haciendo muy popular ahora, lo descubrieron hace poco y me parece interesante.

Si la música de Novedades Carminha fuera un platillo, ¿cuál sería?

Jarris: Yo diría una ensalada, llena de cosas, pero con un ingrediente principal, así con un sabor muy potente y llena de cosas, desde frutas tropicales hasta pescado y carne, de todo.

Anxo: Yo diría que algún pescado crudo, tipo ceviche y bien de picante, troceado en trocitos pequeños.

Carlangas: Podría ser un taco, como los suyos, en el que podamos meter muchos ingredientes. Cuando estuvimos en México precisamente teníamos la sensación de que a los tacos todo les quedaba bien, y nos es que a nosotros todo nos quede bien, pero todo nos gusta.

Hablando de México, ¿cómo recuerdan las dos visitas que han hecho a este país?

Jarris: Fueron fantásticas. En la primera estuvimos en el Centro Cultural de España y en un par de espacios de la colonia Roma y la Condesa, y en la segunda tuvimos la oportunidad de tocar en el Vive Latino y flipamos con todo el despliegue que había… No pudimos ir a presentar nuestro último disco por toda esta situación, pero espero que vayamos el próximo año a presentar los dos últimos de golpe.

Carlangas: Nos encanta el país, tuvimos la oportunidad de estar por ahí, no sólo en Ciudad de México, sino en Nayarit y Guadalajara, y tenemos muchas ganas de seguir conociendo México a nivel personal y también como grupo, porque es muy inspirador, ya que somos pueblos que tienen mucho en común, a pesar de estar muy lejos.

