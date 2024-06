Los Juegos del Hambre tendrán otra precuela: lo que debes saber de Sunrise on the Reaping

Desde 2008, la saga de Los Juegos del Hambre sigue interesando a millones de personas en el mundo. Por ello, Suzanne Collins, la autora, anunció que se sumará un libro y una película titulados Sunrise On The Reaping.

Este anunció tomó por sorpresa a los fans de la saga, pues apenas en diciembre habían sacado un nuevo material: Balada De Pájaros Cantores y Serpientes, la película precuela de la trilogía original, en la que abordan la relación entre Sejanus y Coriolanus.

Sunrise On The Reaping estará basado en Haymitch, el ganador de los 50 juegos del hambre y mentor de los protagonistas en la primera entrega.

¿De qué tratará Sunrise On The Reaping de Los Juegos del Hambre?

De acuerdo con Suzanne Collins, la autora, Sunrise On The Reaping tendrá como protagonista a Haymitch Abernathy, quien ganó los 50 Juegos del Hambre. Fue el mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark, protagonistas de la primera película.

La editorial de Los Juegos del Hambre, Scholastic, confirmó que la novela se ambientará 24 años antes de la trilogía original y décadas después de Balada De Pajaros Cantores y Serpientes, estrenada en noviembre de 2023.

Te das cuenta que Haymitch siempre ha sido el mejor personaje cuando después de tantos años se anuncia su libro y tiene a todo el fandom de los juegos del hambre vueltos locos pic.twitter.com/mzPW1iPqPY — Lis🌙 (@Lis21131) June 6, 2024

Collins declaró que esta nueva novela está inspirada en las ideas de David Hume, específicamente en “la facilidad con la que los muchos son gobernados por los pocos”, sumado a que profundizará en “el uso de la propaganda y el poder de quienes controlan el discurso”.

¿Cuándo se estrenará Sunrise On The Reaping?

El nuevo libro de Los Juegos del Hambre, Sunrise On The Reaping, se estrenará el 18 de marzo del 2025. Y, la película llegará a los cines en noviembre de 2026.