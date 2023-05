Nueva temporada de Lo que callamos las mujeres lleva el feminicidio a la televisión

Con un estreno cada domingo, la nueva temporada de Lo que callamos las mujeres refleja en 60 capítulos problemáticas contemporáneas. Inició este fin de semana con el episodio Felipa, un grito por todas, que se enfoca en una mujer policía que no pierde la fe para dar con el paradero de una jovencita desaparecida.

Protagonizado por la actriz Mayra Rojas, el capítulo abrió la nueva temporada de la serie producida por Elisa Salinas y Ana Celia Urquidi.

De los casos actuales a divulgar, además del Feminicidio se abordará la depresión infantil y de adolescentes, extorsión cibernética, entre otros.

“En el capítulo, a Felipa le preocupa la ausencia de la hija de su vecina, y su posible asesinato. Inicia investigaciones, va en la búsqueda de la chica, porque tiene fe en las leyes, y porque ella tiene una hija y se preocupa por su seguridad e integridad. Es un tema muy fuerte, angustiante con una gran impotencia, ya que desgraciadamente lo vivimos todos los días”, dice Mayra Rojas en entrevista.

“Aunque sí he interpretado a varias mamás que pierden a sus hijas, Felipa es un caso muy controversial, primero porque es mujer policía y confía en la ley, ella cree en su trabajo y vivirá la experiencia de hacer una investigación y sabrá que el victimario está más cerca de lo que cree. Este episodio es uno de los más fuertes que me ha tocado”, reconoce.

La actriz destaca cómo ahora hay casos más sonados, “las problemáticas reales se han vuelto un arma expansiva, no obstante, ahora hay más formas de expresarnos, de denunciar por las redes sociales quién o quiénes están sufriendo un abuso, ya sea físico, emocional, psicológico. Me parece una problemática intrafamiliar en la sociedad tremenda y hay que abordarla con pinzas, porque de no hacerlo, se daña la sensibilidad de la gente que lo ve."

“La realidad supera a la ficción por eso se tiene que hacer con un gran sentido de responsabilidad y enorme respeto a los que lo viven, Lo que callamos las mujeres es un espacio que le da voz a quienes viven problemáticas y las pone en contacto con organismos, e instituciones que las pueden ayudar”, reitera Mayra Rojas.