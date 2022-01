Nueva temporada de New Amsterdam rinde homenaje a los médicos

Cuando la pandemia de Covid-19 estalló, el equipo de producción de la serie New Amsterdam entró en crisis. El hospital que utilizaban como locación para filmar la serie debía ser desocupado para dejar espacio a los pacientes infectados, por lo que tuvieron que crear en un set un hospital que fuese idéntico al de las primeras temporadas.

No sólo eso, la trama tuvo que cambiar, pues evidentemente el tema del Covid debía introducirse. Así fue como se rodó la tercera temporada, en medio de un ambiente denso que requirió de cuidados específicos por parte de la producción, pero también dentro del guión, que cambió su enfoque para servir como una especie de testimonio para enaltecer el trabajo del personal de primera línea

Gossip ¿Cuánto estás dispuesto a invertir en plataformas de streaming?

“Hicimos una mezcla en términos de lo que es ser un héroe, de honrar esa realidad con esto”, dice David Schulner, guionista y creador de la serie. “Estamos rindiendo homenaje a esas personas que estuvieron fuera mientras nosotros estábamos encerrados en casa: doctores, enfermeras, personal de intendencia, incluso repartidores de comida y las personas que trabajaron en las tiendas, gente que mantuvo nuestra sociedad funcionando”.

La tercera temporada de New Amsterdam inicia con el episodio The new normal (La nueva normalidad), nominado al Premio del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos como Mejor episodio drama.

En este episodio, el guionista David Schulner plantea algunos problemas relacionados con la pandemia, especialmente los traumas que el personal médico ha tenido que enfrentar a casi dos años de iniciada la emergencia sanitaria en el mundo.

“Recuerdo un trabajo de fotoperiodismo que hizo The New York Times con una serie de 30 fotografías de los trabajadores de primera línea. Y una de las fotos mostraba las marcas que el cubrebocas y el equipo de seguridad dejaba en las caras de la enfermeras y médicos, todas parecen haber estado en una pelea”, recuerda.

“Esas fotos me pegaron muy fuerte, porque los médicos que asesoran la serie trabajan en un hospital real y ahora ellos estaban destinados a enfrentar la primera ola de la pandemia en Nueva York. Teníamos que honrar a quienes estaban arriesgando sus vidas cada día en forma real. Sabíamos que teníamos que hacerles un homenaje y representarlo de la manera más real posible”, afirma Schulner.

A diferencia de otras historias similares, la tercera entrega de New Amsterdam busca que se reconozca el esfuerzo de todas las personas implicadas en detener la emergencia sanitaria mundial, destaca el guionista. “Más que humanizarlos, lo que realmente queríamos en esta temporada era ponerlos en un pedestal”.

Debido a los ajustes en la producción, la tercera temporada de New Amsterdam cuenta con 14 episodios y no 18 como lo tuvieron las primeras dos entregas. Las tres partes de la serie están disponibles en la plataforma de Star+.