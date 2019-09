¡Revelan nuevo póster de Birds of Prey y fecha de estreno!

Luego de un largo tiempo, al fin fue revelado el póster de Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, la nueva película protagonizada por Margot Robbie.

Fue Warner Pictures, quien reveló en sus redes sociales la primera imagen que promocionará la tan esperada cinta, basada en el cómic de DC creado por Chuck Dixon, Jordan B. Gorfinkel y Gary Frank de 1995.

Foto: @WBPicturesLatam

La historia contará las aventuras de Harley Quinn, Black Canary, Huntress, Cassandra Cain y Renee Montoya, teniendo como villano a Black Mask, quien será interpretado por Ewan MacGregor.

El filme se estrenará el 7 de febrero de 2020 y será otra de las franquicias de DC Comics, a quienes recordemos no les fue muy bien con Suicide Squad, donde Robbie se estrenó como la famosa Quinn.

Por lo pronto, tendremos que esperar para ver si DC puede redimirse con esta entrega o si pasará a la historia como otro fracaso más.