Lo amas o lo odias. Revelan nuevo tráiler de Hellboy

A un pasito de terminar este año 2018, se reveló el tráiler de la nueva película de Hellboy que se estrenará en abril de 2019 y su revelación ha dividido a los fans de este demonio y de quien le dio vida, Guillermo del Toro.

Hay que dejar bien en claro que no es la tercera entrega de la saga del director y productor jalisciense, sino que se trata de una versión más oscura y completamente nueva del personaje, que, ahora tiene un aspecto mucho más macabro.

El tráiler de esta versión fue revelada y da un vistazo a la acción de la película, en el que se aprecian batallas con monstruos enormes y mucha sangre; hay quien asegura que la película cuenta con humor al mejor estilo de Deadpool. Además, Entertainment Weekly publicó una nueva imagen de la película.

Como quiera que sea, tendremos que esperar hasta el 12 de abril de 2019 para satisfacer todas nuestras dudas y amar u odiar la nueva producción.

La nueva película está protagonizada por David Harbour (Jim Hopper en Stranger Things), quien intentará llenar los zapatos de Ron Perlman como Hellboy; Ian McShane será el encargado de dar vida al Profesor Bruttenholm, mientras que Milla Jovovich hará de villana de la película, como Nimue, la Reina de la Sangre.

