Nunca le he pedido permiso a nadie, dice La Bogue

Conocida por sus comentarios a favor de la comunidad lésbico-gay y por sus personajes dentro de la televisión y el teatro, Alejandra Bogue no deja de sorprender al público, pues ahora es parte de la comunidad de conductores que brinda su servicio de taxis a través de una aplicación en la Ciudad de México, “conduzco mi propio auto, voy detrás del volante y para mí es muy terapéutico hacerlo, porque además es en beneficio de mi economía”, expresó.

La Bogue como se le conoce, afirmó que esta actividad no significa que deje el espectáculo, “combinaré estas actividades, el teatro y el baile son mi pasión”.

Conocida también por personajes como Betty BO5 y Wendy Citlally, Alejandra Bogue celebró que la diversidad ya sea un paso más que se da en esta ciudad, “hay palabras que ya están muy trilladas y empoderadas es una de ellas, pero en verdad, siento que las leyes nos han dado eso, las mujeres no somos el sex débil, fui criada por una que trabajó muchos años para mantenerme y estoy muy orgullosa de ella, también soy testigo que la lucha por igualdad de derechos va por buen camino, se han logrado muchas cosas”, expresó.

La actriz ha dejado huella en la televisión, específicamente en el programa Desde Gayola que empezó a transmitirse en Telehit y donde nacieron sus primeros personajes y caracterizaciones, ya que contaba con las tablas que da el teatro donde empezó a trabajar desde la década de los noventa.

“Sí, han sido cerca de 30 años de trabajo, siempre me ha ido bien, pero considero que más bien nunca le he pedido permiso a la vida para ser yo misma, ni a nadie y eso provoca reacciones a favor y en contra, como lo es en general la vida, me gusta el hecho de no poder detenerme ante nada y en este caso decido como actriz, como intérprete manejar este transporte.

“Mira, aquí también me han dado un trato digno, incluyente, aceptan mi nombre de Alejandra Boge aunque mi acta de nacimiento diga Roberto Arturo Bogue, aunque ahora soy toda una mujer, no he cambiado mis papeles porque perdería mucho, mis derechos en la ANDA, en el seguro, mi licencia y otros documentos oficiales, aquí me aceptaron como soy, se me dio mi lugar como mujer”, expresó.

También dijo que el caso llamó mucho la atención a la empresa y ella fue una de las beneficiadas por la campaña de inclusión “me acerqué, les pedí que me brindaran la oportunidad y ahora soy una de las mujeres transexuales que son parte de esta plataforma, esto no es circo, no es show, yo lo vivo y es fascinante porque no te cuestionan tu identidad de género, puedes trabajar a gusto y utilizar el servicio con toda confianza, a mí me ha hecho recapitular mi vida, reconocer los pasos caminados y con ello se dignifica mi vida”, finalizó.