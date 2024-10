Oasis confirma segunda fecha para su gira mundial en México

Hace unos días la banda británica Oasis confirmó su concierto en México, llenando de esperanza a los miles de fan mexicanos que buscan tener la oportunidad de poder ver sobre el escenario a los hermanos Gallagher, después de 15 años de estar separados.

Tras una corta espera, se dio a conocer la primer fecha del "Oasis Live' 25" en tierras aztecas y otras ciudades de Norteamérica, las cuales inmediatamente registraron una ola descomunal de fans tratando de concluir el registro para poder conseguir un boleto para el concierto.

Sin embargo, ante la alta demanda, Oasis confirmó esta tarde una segunda fecha para México, el Oasis Live' 25 se presentará el 12 y 13 de septiembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros.

Aunque la segunda fecha aumenta tus posibilidades para ser parte del regreso legendario de la banda de rock, nos apena decirte que solo los afortunados y favoritos de las fuerzas divinas podrán obtener ese privilegio.

North America 🇨🇦🇺🇸🇲🇽

Due to phenomenal demand, additional dates have been announced in Toronto, East Rutherford, Los Angeles and Mexico City!#OasisLive25 pic.twitter.com/PdI6WmFMSU — Oasis (@oasis) October 2, 2024

¿Cómo comprar los boletos para el concierto?

Cuando se informó del primer concierto, se liberó el registro para poder ser parte de la preventa de los boletos, la cual se realizará el 3 de octubre y solo se podrá ingresar por medio de un código que fue enviado a algunos fans que se registraron.

La preventa estará activa desde las 10:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. de este jueves, y se le dará acceso a la venta conforme su llegada a la fila virtual, así que la obtención del código de acceso no garantiza tu boleto para el concierto.

La venta general iniciará el 4 de octubre y aquellos que no pudieron adquirir sus entradas durante la preventa, lo podrán hacer a partir de las 12:00 horas del viernes.

Recuerda que si eres de los afortunados, el correo con el folio de acceso llegará al email registrado en la plataforma que la agrupación posteó o la dirección electrónica vinculada a tu cuenta de Ticketmaster.