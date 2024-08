Oasis, una hermandad llena de problemas: la razón detrás de la separación de los Gallagher

En contra de lo que parecía ser un reencuentro que estaba destinado a no suceder, finalmente Liam y Noel Gallagher decidieron reunirse una vez más para darle una nueva etapa a Oasis, la banda que fundaron en 1991 y que hasta el día de hoy había permanecido separada por 15 años.

En 2009, los hermanos, intérpretes de las canciones “Wonderwall” y “Don't Look Back in Anger” pusieron un punto final a la agrupación a raíz de una discusión previa a su show en el festival Rock En Seine, en París, que provocó que el hermano mayor, Noel, renunciara.

Después del altercado, se supo que Liam había roto la guitarra de Noel “como si fuera un hacha”. Sin uno de sus integrantes en la alineación y con una estabilidad inexistente, Oasis dijo adiós a sus fans en medio de una gira.

“Con cierta tristeza y gran alivio les comunico que dejo Oasis esta noche. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”, pronunció el mayor de los Gallagher a través de un comunicado.

Una niñez complicada

Juntos vivieron una dura infancia en la que su madre ganó su custodia frente a un padre alcohólico que ejercía maltrato sobre ellos. Crecieron en Manchester, donde tuvieron sus primeros acercamientos con la música. Al margen de una vida de estudiantes despreocupados por las buenas calificaciones, formaron una dupla perfecta en la que Noel componía y Liam prestaba su voz.

Aunque la disputa en la capital francesa fue la gota que colmó el vaso, antes existieron varios acontecimientos, incluso desde el inicio de la banda, provocados por la rivalidad entre ambos, sus egos, adicciones y el estrés de lidiar con el hecho de ser una de las bandas más importantes de la década de los 90, heredera de la tradición inglesa por el rock.

Las primeras grietas salen a la luz

El 24 de septiembre de 1994, a tan sólo un mes del lanzamiento de “Definitely Maybe”, el álbum debut de la agrupación, Noel abandonó Oasis temporalmente a consecuencia de la primera gran rencilla con su hermano, que dejó entrever que su historia estaba destinada a ser hostil.

Fue el mítico Whiskey A Go Go de Los Ángeles el recinto que albergó un show que pasó a la historia, en el que la banda se encontraba bajos los efectos de la metanfetamina, que reveló con Liam en posteriores entrevistas, fue confundida con cocaína, lo que realmente querían consumir.

En ese contexto, los dos empezaron a discutir sobre el escenario, luego de que Liam percibiera que Noel estaba tocando una canción diferente al resto de ellos, también se dice que se molestó por cambiar la letra de “Live forever”.

En medio de un concierto desastroso Liam agredió a su hermano, lanzándole una pandereta. Noel abandonó la banda durante dos semanas, pero regresó para continuar con la gira por suelo norteamericano y dejar claro que Oasis estaba destinado a convertirse en un monstruo en Estados Unidos.

La banda de rock británica Oasis, con el guitarrista Gem Archer, el guitarrista principal Noel Gallagher, el bajista Andy Bell y el vocalista principal Liam Gallagher durante una conferencia de prensa en Hong Kong el 25 de febrero de 2006. | Foto: Reuters

Un año más tarde, en 1995, una nueva pelea sucedió en Gales, en el estudio donde Oasis se disponía a grabar su siguiente entrega: el álbum “(What's The Story) Morning Glory”. Como si se tratara de un bar, Liam llegó borracho al estudio con un grupo de personas preparadas para seguir la fiesta. Ante dicha actitud por parte de su hermano menor, Noel se enfureció de que éste lo interrumpiera, provocando que le golpeara la cabeza con un palo de cricket.

Para cerrar la década de los 90, el 23 de agosto de 1996 Liam no se presentó al concierto MTV Unplugged. Aunque Noel dijo al público “Liam no estará hoy con nosotros porque tiene irritada la garganta”, la realidad fue que la complicada relación entre ambos volvía a tocar un punto álgido.

Antes del espectáculo Liam apenas podía sostenerse de pie, por lo que Noel lo apartó. A pesar de ello, Liam permaneció en las gradas, donde se le vio burlarse de su hermano por su forma de cantar. El show de MTV nunca fue editado formalmente, sin embargo, actualmente existen fragmentos que se pueden ver en la red.

Nuevo Milenio, mista historia

Con “Standing on the Shoulder of Giants”, el cuarto álbum de Oasis, los Gallagher tuvieron una pelea en su gira europea, luego de que Liam cuestionara si Anais era la hija legítima de Noel, quien ante la situación, le abrió el labio de un golpe.

Después del altercado, la banda canceló un concierto en Barcelona justificando que Adam White, baterista del grupo, estaba lesionado. Noel quedó afectado ante el comentario de su hermano, por lo que abandonó nuevamente la agrupación, en un etapa que no duraría mucho tiempo.

Las ridiculizaciones entre ambos tuvieron un nuevo episodio en septiembre del 2002, cuando Liam dejó el escenario en un concierto en Japón, que se celebraba en el Fukuoka Kokusai Center. Los problemas de garganta habían sido una constante para el vocalista, quien aquella noche en la tierra del sol naciente no pudo seguir, algo que enojó a Noel, quien lo ridiculizó enfrente del público del país asiático.

Tiempo después, Oasis parecía una bomba de tiempo por estallar, algo que llegaría en 2009. Meses antes del suceso en París, Noel dijo en entrevista con la revista Q que Liam "es como un hombre con un tenedor en un mundo de sopa".

Después de la disolución de la banda, Noel formó el grupo High Flying Birds, mientras que Liam el grupo Beady Eye, la cual se disolvió en 2014.

Para 2025, año en el que su álbum “(What's the Story) Morning Glory?” cumplirá 30 años, Oasis dará una serie de conciertos en Reino Unido e Irlanda. La gira está confirmada y los seguidores del grupo en todo el mundo esperan que este reencuentro dure lo suficiente para ser testigos presenciales del regreso de Oasis.