Oasis está de vuelta en México por su tour mundial

El regreso de Oasis se completará en grande, pues además de las fechas anunciadas para Reino Unido, la banda liderada por los hermanos Noel y Liam Gallagher confirman que el tour Live 25 visitará otras ciudades del mundo, incluida la Ciudad de México.

La noticia confirmada el 26 de septiembre fue una primicia del medio británico NME, donde desde hace unos días se aseguró que Oasis saldría de Europa y que México era uno de sus destinos, junto con Estados Unidos, Sudamérica, Asia y Australia.

Después de permanecer separados por 15 años, la banda de rock exponente del britpop sorprendió el pasado 27 de agosto haciendo oficial su regreso, uno de los más esperados por los seguidores del género.

Sin embargo, los intérpretes de éxitos como Wonderwall y Champagne Supernova habían asegurado que no darían conciertos en otros lugares además de los 14 shows programados para Manchester, Edimburgo, Cardiff, Londres y Dublin, por lo que la audiencia mundial dudaba de si realmente sería una verdad.

Días después la información de NME ha sido confirmada con una ruta que además de la Ciudad de México, también se compone por Toronto, Chicago, Los Ángeles, Seúl, Tokio, Melbourne, Sídney, São Paulo, Santiago y Buenos Aires.

Oasis se reencontrará con México; no lo visitaban desde 2008

El concierto que se celebrará el 12 de septiembre de 2025 en el Estadio GNP será el reencuentro de Oasis con sus seguidores en la Ciudad de México, donde se presentaron por última vez en 2008, durante la gira Dig Out Your Soul.

En aquella ocasión, los intérpretes de Wonderwall dieron una noche memorable en el Palacio de los Deportes, además de una fecha más en la Arena Monterrey, en Nuevo León, y otra en la Arena VFG de Guadalajara.

A 16 años de dicha presentación, los rumores del concierto hoy confirmado en la CDMX surgieron, en un principio, durante el mes de septiembre, cuando se proyectó sobre el World Trade Center de la Ciudad de México una imagen con la leyenda Definitely Maybe, haciendo referencia a una posible visita a México con el título de su primer álbum, lanzado en 1994.

A pesar de ello, la imagen no representaba un mensaje claro, pues la banda se mantenía en suspenso sobre si saldrían de Reino Unido. En redes sociales se hicieron un sinfín de especulaciones a nivel mundial sobre el tema, mismas que hoy tuvieron respuesta.

Para su show en el Estadio GNP,Oasis estará celebrando 30 años desde el lanzamiento de Definitely Maybe y 25 de (What's the Story) Morning Glory?, ambos de importancia en su discografía.

La venta de boletos para el show dará inicio a partir del día 3 de octubre a las 10:00 de la mañana.