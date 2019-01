Obra Estelas del narco da voz a víctimas del crimen

Una reportera que en busca de la noticia y las exclusivas que envuelven nombres de capos; una ama de casa que cambia su vida cuando en el patio de su casa cae un paquete con dinero derivado del narcotráfico y una mujer que se debate entre la vida y la muerte al ser víctima de una granada tras un enfrentamiento entre grupos rivales por drogas, son algunos de los monólogos que el público disfrutará de la obra Estelas del narco que se estrenará en marzo en el Centro Cultural Teatro 1.



En rueda de prensa, actrices y directora se dieron cita para anunciar este proyecto que ya lleva varios meses recorriendo con gran éxito varias ciudades de Estados Unidos y que, por cuestiones de logística, en México tendrá su debut con un elenco muy distinto al que se presenta en el vecino país del norte.

“La idea original fue presentarlo en Estados Unidos solamente porque la mayoría radica allá, el acuerdo fue ese y ahora ya tienen otros proyectos que aceptaron con antelación, así que no es como muchos han dicho que es miedo, o amenazas por parte de grupos delictivos, afortunadamente no hemos enfrentado nada de eso, porque no hablamos de alguien en especial o de algún grupo en concreto, damos voz a las víctimas más vulnerables de este mal y nos referimos a la sociedad”, expresó su directora Claudia Ríos.

Esto derivado a un anuncio que realizó Bárbara Mori en sus redes sociales donde se deslindaba de esta puesta en escena en México, pues aseguró, ella no iba a ser parte de este elenco y pedía que no se utilizara su nombre para promocionarlo en tierra azteca

De acuerdo a sus declaraciones, cada función contará con seis monólogos en los cuales el público podrá reírse por momentos, aunque revelan, habrá otros bastante oscuros y nos pondrán a pensar qué tanto es cómplice la gente normal para que esta actividad no termine.

De acuerdo a Arcelia Ramírez, quien sólo está apoyando a sus compañeras de profesión, pues no participará en la gira por México, se trata de ponerle un alto a la vista gorda que autoridades y sociedad hacemos para que se sigan cometiendo delitos, “creo que la intención es hacer conciencia en que este delito ya nos rebasó y para muchos es muy común escuchar historias del narco, la televisión lo ha hecho divertido y creo que es algo más que llevar droga de un lugar a otro, hay muchos muertos inocentes en el camino y eran seres queridos de una familia, ya sean padres, hijos o hermanos de alguien que quedó marcado, esas son las estelas, quienes pierden directa o indirectamente su seguridad al ser tocados por el narco”.

De todas las historias algunos son ficticias, mientras que otras sí son tomadas de la vida real, “la chica que casi muere por una granada y la esposa de un abogado que defiende a narcos sí son reales. Algunas son trabajo de mesa y construidas con anécdotas, pero muy apegadas a la realidad, si se preguntan por qué sólo hay historias de mujeres y sólo actrices interpretando estas historias es porque es el sector más vulnerable en este sucio negocio, sabemos que no sólo es tráfico de drogas sino también de personas y siempre las mujeres son el blanco más débil”, afirmó Lisa Owen.