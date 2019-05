Octava temporada de Hawai 5-0 trae brisas de cambio y acción

Tras un ataque terrorista en Oahu y la baja de dos de sus integrantes más longevos, los agentes Steve MacGarret (Alex O'Loughlin) y Danny Williams (Scott Caan), deberán reclutar nuevos miembros a su equipo para hacer frente a aquellos que quieren ver arder en llamas a la paradisiaca isla de Hawai.

Así da inicio la octava temporada de la serie de Hawai 5-0 que hoy estrena su octava temporada a las 22:00 horas por AXN. En ella se da la bienvenida a Tani Rey (Meaghan Rath) y Junior Reigns (Beulah Koale), agentes que se integran al grupo policiaco encargado de mantener la paz en la famosa isla.

“Ambos son actores que aportan demasiado al show. Es increíble tener gente entusiasta pero que también es talentosa y capaz realmente de ser parte de este programa. Además es muy, muy divertido estar con ellos”, comenta Alex O’Loughlin, quien interpreta al agente Steve MacGarret.

Gossip Estos son los siete puntos clave del tercer episodio de la octava temporada de Game Of Thrones

Luego de ocho años de estar al aire, formar parte de este show fue una de las más grandes sorpresas que Meaghan Rath se llevó al integrarse al equipo de Hawai 5-0.

“Antes de entrar al programa no me había dado cuenta de lo popular que era este show y resulta increíble porque es todo un fenómeno internacional. Se siente bien ser parte de algo que es tan amado por los fans”.

“Amo a la gente con la que hay que trabajar en esta serie, el elenco y la producción. Ganarme la vida haciendo lo que amo es probablemente mi parte favorita de trabajar en el show, además de ir a vivir a Hawai, lo que es increíble”, bromea Beulah Koale, quien también se integra a este proyecto inspirado en la serie homónima de 1968 que alcanzó 12 temporadas y más de 250 episodios.

La actriz cuenta que Tani Rey, su personaje, es una mujer que a pesar de su oscuro pasado no se toma las cosas muy en serio. Su fortaleza está en su trabajo, mismo que implica un gran esfuerzo físico.

“Ha sido una experiencia muy interesante porque es mucha más acción de la que he hecho antes. He tenido trabajos que requieren este esfuerzo, pero no a esta escala”, concluyó.