Siete reinos y 20 contendientes...¿Quién será el vencedor en Games of Thrones?

La octava temporada de Game of Thrones significa el cierre de la serie que mayor importancia ha tenido en la televisión en la última década. Basada en las novelas A song of ice and fire, de George R.R. Martin, esta producción de HBO se volvió un fenómeno desde su primera entrega no sólo por sus escenarios medievales, sino por hilar los conflictos ante los que se enfrentan las familias de Westeros para hacerse del Trono de Hierro y tener el poder absoluto de los Siete Reinos.

La expectativa de esta temporada crece día con día, sobre todo por la secrecía con la que se ha manejado la producción de HBO que estrenará este domingo. Tan sólo algunas imágenes han sido reveladas, entre ellas las de los 20 personajes que se embestirán por el poder.

Entre ellos se encuentran Melisandre, que desde la segunda temporada ha tenido presencia en esta historia, destacando por su manipulación a través de su atractivo físico y fue la encargada de traer de vuelta a la vida a Jon Snow. También se encuentra Lord Varys, personaje que ha sido clave para informar a través de sus “pajaritos” sobre los movimientos en el reino.

EL ESPÍA DEL REINO

Otro de los personajes clave durante toda la historia de Game of Thrones fue Lord Varys. Su trabajo es como el de un espía encargado de dar voz a los rumores que ponían en peligro el orden del mandato del Rey en turno. “En esta octava temporada aún sigo en Dragonstone.

Acabamos de regresar de la reunión en King´s Landing que vieron al final de la entrega pasada esperando instrucciones”, menciona Conleth Hill, encargado de dar vida a este papel.

Durante la octava temporada, Lord Varys dejará en claro cuáles son sus intenciones frente al Trono de Hierro, pues ha sido uno de los personajes que según los fans no se sabe hacia dónde se dirige.

“Es raro que todo el mundo diga eso. Para mí siempre ha sido obvio que sus motivos son para bien. Esa fue una de las primeras notas que George R.R. Martin me dijo: ‘en última instancia, es bueno’. Y eso fue lo que mantuve todo el tiempo”, explica el actor.

“Es muy complicado para él porque le ha sido dada una profecía que no sabemos exactamente cuál fue, pero todas las sacerdotisas rojas y los sacerdotes rojos parecen saber que él está involucrado de alguna manera”, añade el actor que en la temporada pasada tuvo precisamente un enfrentamiento con Melisandre donde le mencionó que ambos debían morir en Westeros.

El actor coincide con Carice al considerar que el crecimiento de GOT a través de los años fue único, no sólo en su popularidad mundial, sino a nivel producción.

“Esta útlima temporada fue como un festival de rock”, explica sin dar más detalles sobre el desenlace de esta historia.

“Me sorprende que a estas alturas no se haya filtrado ninguna información, porque cuando recibimos los guiones todos los jefes ya los habían visto. Mucha gente sabe lo que está pasando y tienen que ser igual de discretos. Lo bueno es que los verdaderos fanáticos no quieren saber”, concluye.

EL PODER DE LA MAGIA

Tras su destierro en la temporada pasada, el personaje interpretado por Carice van Houten vendrá de vuelta a esta entrega.

“Vuelvo a aparecer. Hay gente que piensa que es posible que no regrese, así que supongo que eso es un problema”, explica la actriz.

Melisandre fue uno de los personajes que durante cada temporada creció no sólo en presencia, sino en poder. Para la actriz, formar parte de un proyecto tan grande como este significó un antes y un después en su carrera. “Fue una cosa enorme. He hecho otros papeles de los que me siento orgullosa, pero como personaje, toda la experiencia fue algo que nunca antes había tenido. Además, las personas que he conocido y el crew le dan este sentimiento de familia. Los extrañaré”, dice.

Interpretar a un personaje como este, tampoco fue fácil para la actriz, en primera por el vestuario que tenía que usar durante toda la filmación. “No quiero quejarme demasiado, pero mi vestuario era muy complicado. Al final, todas las chicas de ese departamento decían: ‘Quiero quemar este maldito disfraz’”, explica Carice van Houten.

“No puedes verlo, pero tengo encima un chal largo y yo soy muy pequeña, así que todo lo que es grande se me cae de encima de los hombros. Además era muy pesado. Fue un poco de entrenamiento de brazos pero está bien”, recuerda la actriz que participó en la cinta nominada al BAFTA, Zwartboek.

Carice van Houten también tuvo que enfrentarse a su alergia a los caballos, que son parte fundamental de la producción: “alérgica y temerosa”, recalca.

“Lo que es un hecho es que Game of Thrones fue volviéndose un fenómeno conforme pasaron las temporadas. “A medida que el espectáculo se hacía cada vez más grande y más grande, yo me sentía más pequeña. A veces te sentías como extra. Pero eso tuvo que ver con la naturaleza de este proyecto tan enorme”.