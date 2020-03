Odalys Ramírez se hace prueba del coronavirus

Los conductores y actores Odalys Ramírez y Patricio Borghetti se encuentran en cuarentena y a la espera de los resultados de la prueba de coronavirus que se realizó la presentadora de Al Aire.

En un video en sus cuentas de Instagram, el conductor de Venga la Alegría explicó que hace dos semanas regresó de Madrid, España, uno de los países más afectados con el Covid-19.

Desde hace días, la conductora ha presentado síntomas como tos y dificultad para respirar, aunado a que en Televisa hay casos confirmados de coronavirus.

Ante ello, el neumólogo les recomendó que Odalys se realizara la prueba.

La pareja quiso compartir su experiencia para orientar a las personas en el proceso que se debe realizar ante la sospecha de estar enfermo y sobre todo hacer conciencia.

A esperar los resultados dentro de 72hs, en cuarentena . Aquí nuestra experiencia por si les sirve la información .

Odalys mencionó que siempre ha padecido de enfermedades respiratorias, por lo que consideró "normal" y siguió trabajando, pero las alarmas se prendieron cuando empezó a faltarle el aire.

Se realizó la prueba en un hospital privado porque es lo que cubre su seguro de gastos médicos, la cual tuvo un costo de 4 mil 500 pesos, aunque comentó que la semana pasada costaba lo doble.

"La cantidad de gente contagiada que no tiene acceso a la prueba sigue ahí y no por irresponsable, sino porque no tiene para pagar la prueba", dijo.

"Estamos rezando para que no sea coronavirus", expresó Pato, quien dijo que están tomando las precauciones en su casa.

Mencionaron que en cuanto estén los resultados, en 72 horas, también lo darán a conocer.