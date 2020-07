Odín Dupeyrón hace lectura dramatizada de Veintidós veintidós

Odín Dupeyrón asegura que el encierro y el cierre de espacios culturales en los cuales puede explotar todo su potencial, ha traído consigo una situación económica difícil en la que ha tenido que recurrir a recortes de sueldo de su equipo de trabajo para poder sobrellevar la etapa actual.

“Me ha ido muy mal, afortunadamente tengo un gran equipo que ha trabajado conmigo, hay algunos desde hace 10 años y desde el principio les dije que no iba a quitar sueldos hasta que fuera absolutamente necesario. Navegamos un rato así, vendiendo libros para ir sacando la nómina, después ya no nos alcanzó, hablé con todos para decirles vamos a mitad de sueldos hasta que pueda y mientras pueda van a tener trabajo conmigo”, dijo Odín Dupeyrón en conferencia de prensa virtual.

Conforme fue pasando el tiempo, el actor tuvo que recurrir a medidas más drásticas. “He tenido que dejar ir a tres personas, porque tenemos que recortar un poco. Tenía un hombre que cuidaba a mi mamá y era su chofer, en total teníamos dos choferes y decidimos quedarnos con uno porque además ni siquiera están trabajando, no hay a dónde salir. Hablamos con este hombre y le dijimos te vamos a dar tu liquidación, en caso de que esto regrese a la normalidad, por supuesto que te recontratamos. Mi madre necesita de ayuda, ahorita no porque está encerrada en su casa la tengo a piedra y lodo para que no se me vaya a morir”, aseguró.

Aunque estas complicaciones pudieran ponerlo a temblar, la motivación principal del artista ha sido desde siempre, transmitir mensajes positivos a su audiencia. Por ello estos tiempos difíciles han sido utilizados por Odín para avanzar en diversos proyectos como el que se verá el 10 de julio en punto de las 21:00 horas vía online a través de la plataforma de Eticket y que lleva por nombre Veintidós Veintidós desde el confinamiento, en la que se hará acompañar de la actriz Erika Blenher.

“Es una lectura dramatizada de mi obra Veintidós Veintidós, aclaro que es así porque la gente de repente piensa que es la obra de teatro grabada no, no hago eso, creo que la lectura dramatizada tiene mucho más fuerza. Me parece que es un reto actoral que además es la mejor forma para mí de llevar al espectador a la profundidad de los textos de Veintidos, Veintidos, de lo que dice la obra, de lo que te hace sentir, a dónde te lleva. Va a haber preguntas y respuestas, estamos viendo si por medio de un hashtag y que en las redes sociales nos hagan alguna pregunta y al final hacer un debate”, confirmó Dupeyrón.

Este no es el único proyecto que se ha trabajado desde las filas del confinamiento, nuevas sorpresas están por llegar a quienes han seguido la carrera del también productor, “Estoy escribiendo dos libros, y una serie que desde hace mucho quería escribir y producir y este confinamiento me dio chance de poder hacer dos primeros capítulos y hacer una propuesta que ya después les contaré sobre cómo podría funcionar la serie si es así, estaríamos dando pronto noticias de ello”

También confirmó que le dará un nuevo tratamiento a proyectos como A vivir, cuyo éxito la llevó a presentarse en el Auditorio Nacional, “Se llama A vivir bajo el microscopio; voy hablando de por qué las escribí, cómo se me ocurrieron, qué tienen que ver con mi vida y pongo escenas del Auditorio Nacional y de ahí caigo yo como en un foro donde explico cuál es la filosofía de vida.

A Vivir cuenta con 12 capítulos que estarán pronto a la venta en línea, y Dupeyrón espera que este concepto tenga el impacto necesario para poder trabajarlo con otras obras como Veintidós, Veintidós y Lucas.