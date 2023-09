Ofrece Pipe Bueno mega fiesta mexicana en Bogotá

Bogotá, Colombia.- Una fiesta mexicana en el corazón de Colombia es lo que Pipe Bueno ofreció a su público la noche de este viernes en el Movistar Arena, recinto de Bogotá.

Fueron más de tres horas las que Pipe se entregó a 14 mil colombianos que disfrutaron del show titulado Segundo Round con el que, el originario de Cali, celebró su décimo quinto aniversario de carrera.

Pasadas las 21:30 horas, Andrés Felipe Giraldo Bueno, su nombre real, salió al escenario portando un atuendo llamativo, que constó de chaleco y pantalón color plateado. El anfitrión se acompañó de diez músicos sobre el entarimado quienes lo acompañaron a interpretar temas como “Devuélveme la vida” y “Si yo fuera ladrón”.

“Buenas noches gente bonita. Ustedes no se imaginan la alegría inmensa de cantarle a un público tan lleno de energía, de verdad increíble. ¡Qué chimba, no fue una sino dos arenas que me regalaron”, afirmó el festejado.

“Es el Segundo Round, amárrense el cinturón porque esta travesía es larga, nos demoramos un rato, pero el gran reto de hoy es que todos ustedes salgan borrachos de acá, así de sencillo”, agregó.

Para esta magna fiesta, Pipe se acompañó de distintos invitados especiales, que, sin duda, dejaron satisfechos a los asistentes ya que cada uno tuvo la oportunidad de lucirse en solitario.

La primera sorpresa de la noche fue Juan Carlos Hurtado “El Andariego”, músico nacido en Santander de Quilichao, Cauca, y que lo acompañó en temas como “Dos días”, “Adicto a ti” y “El amor no tiene edad”.

“Quiero que le den un fuerte aplauso para El Andariego, un maestro con el que yo crecí escuchando su música, gracias a él me enamoré de la música popular colombiana.

“Maestro, gracias por aceptar esta celebración de 15 años de carrera”, dijo Bueno.

El turno continuó para Jhon Alex Castaño. Desde que salió a escena, el público estremeció y coreó el tema “Ingrata”, que cantaron juntos.

“¿Cómo la estamos pasando Bogotá? Este no es un show cualquiera, quiero que se lo lleven grabado en su memoria, será completamente inolvidable”, dijo Bueno.

Y, en efecto, tenía razón ya que, además de música popular colombiana, ranchero y mariachi, Pipe demostró su dominio en el urbano.

Con un vestuario distinto, ahora en color negro y encaje, con una máscara que cubría sólo su nariz y boca, el artista se presentó junto a su ballet integrado por ocho bailarines para dar paso a su faceta de reguetón.

Recordó “Ingrata”, tema que lanzó junto a Maluma. En esta etapa se acompañó también de su hermano Miguel Bueno con quien cantó “Aguardiente”.

Luego conquistó los corazones de su público con el cover “El malo”.

El Charrito Negro, Luis Alfonso, Nico Hernández y Jhonny Rivera fueron otros de sus invitados quienes no dudaron en celebrar el triunfo de Pipe Bueno al llenar en dos ocasiones el Movistar Arena.

“A Pipe le he aprendido mucho la disciplina porque es uno de los artistas más jóvenes que llevan más trayectoria y más tiempo en la carrera musical, ha sido de los pioneros a pesar de ser tan joven. Lo admiro como persona porque es un hombre humilde, íntegro, trabajador y muy echado para adelante“, comentó Alfonso en entrevista exclusiva.

La parte mexicana siempre estuvo presente gracias a un mariachi y el tema de “El Rey” con el que unió las voces incluso sin pista musical.

“Amigos con derechos”, “Me enamoré” y “Guaro” completaron el setlist.

Pero fueron “Recostada en la cama” y “Entre botellas”, su más reciente éxito con Grupo Firme los que prendieron al público en su máximo esplendor.