Ofrece show Nick Carter en Cdmx y celebra su cumpleaños

El Pepsi Center fue el escenario del show de Nick Carter, integrante de Backstreet Boys, quien llevó a su público por un viaje por distintas décadas, desde los ochentas, noventas, pasando por los dos mil hasta llegar a la época actual.

“Muchas gracias por recibirme, México. Los quiero mucho. Bienvenidos a este tour. Quiero contarles que antes de Backstreet Boys, toda la música que escuché y con la que crecí me influenció de gran manera e hicieron lo que soy ahora.

“Les compartiré cada uno de esos sonidos, de esa música que me marcó desde los 80. Me siento feliz de regresar aquí”, dijo Carter sobre el escenario.

Nick se entregó en cuerpo y alma a su gente; en todo momento expresó su amor por el país y el anhelo que tenía por regresar a cantar. Temas como “Larger than life”, “Get over me” y “Show me the meaning of being lonely” fueron los que sonaron en el inicio del espectáculo. Algunas fueron del grupo que le dio popularidad, pero hubo otras que hizo cover como “Sunglasses at night”, “Don’t you forget about me”, “Wanted dead or alive” y “You shook me all night long”, ésta última de AC/DC.

El artista dividió su show en cuatro partes, en cada una de ellas se cambió de vestuario. Inició muy formal, con traje blanco, camisa negra y corbata con cuadros. Pero luego optó por un atuendo mucho más cómodo, una chamarra color café, camisa de manga corta color blanco y unos pantalones tipo vinipiel negros.

“Quiero cantar una canción que tiene un significado distinto ahora. Después de 30 años de hacer música y estar en la industria, esta canción tuvo una nueva interpretación, una distinta, ya lo veo con otros ojos porque ya tengo hijos, ahora los tengo también a ustedes, así que muchas gracias por eso”, dijo el cantante previo a interpretar “Shape of my heart”.

Su tercer atuendo fue una camisa dual, una mitad con rayas verticales, mientras que la otra mitad tenía garagoleados diversos. Esta parte se caracterizó por ser una de las más románticas de la noche porque cantó canciones como “I need you tonight”, “Do I have to cry for you” y “Faithfully”.

Carter cerró con broche de oro su presentación con un atuendo más juvenil, pantalón de mezclilla, playera blanca y chamarra combinada en colores rojo y mostaza.

“Blow your mind”, “Just what I need”, “Help me”, “As long as you love me” y “Made for us” fueron los temas que complementaron el final.