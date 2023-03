Ofrece Turizo magna fiesta en el Auditorio Nacional

Minutos antes de las 21:00 horas, las luces del recinto se apagaron; los primeros en tomar sus lugares fueron los cinco músicos que acompañaron al cantante, entre ellos su hermano Julián, quien lo apoyó con coros.

Desde ese momento, la energía del público comenzó a contagiarse; las ocho bailarinas provocaron una serie de aplausos y gritos; a lo lejos, se observó la silueta del colombiano, quien caminó al centro con una máscara de reptil.

Al quitársela, los fans estremecieron y su grito se prolongó durante más de un minuto, tiempo en el que el anfitrión permaneció inmóvil.

“La Nota” fue el primer tema que se escuchó en el recinto; de inmediato muchos aprovecharon para comenzar a perrear y algunos más a cantar.

Su vestimenta en un inicio fue totalmente negra, un suéter con un pantalón tipo oversize

“Mala costumbre”, “Te Quemaste” y “Desconocidos” le siguieron en la primera parte del show.

“¡Viva México cabrones! Buenas noches mi gente, nuevamente estamos juntos y aquí desde hace tanto tiempo de ausencia. Espero que se disfruten este tour desde la primera hasta la última canción”, dijo Turizo sobre el entarimado.

“Vamos a iniciar la semana de la manera más chimba posible, si el que está a tu lado se quiere sentar, tú no te preocupes, tú goza, canta, levántate y baila, lo importante es que lo disfruten. Yo disfrutaré esta noche como si fuera la última”, aseguró el originario de Montería.

El escenario sirvió como un lugar de desahogo para el cantante de 22 años ya que reveló uno de los momentos en los que más se hundió en depresión, hace unos años.

“Duré un año sin sacar música, no se me daban las cosas, ningún plan salía como yo quería, como era, pero Dios tenía su plan. Todo lo que hacía salía una cagada, un día me levanté frustrado, cansado, así que no me interesó y decidí que saliéramos con ‘Quiéreme mientras se pueda’ y fue creo que por Dios una canción que describe lo que todos vivíamos en ese entonces de la pandemia”, expresó Turizo previo a cantar dicho sencillo.

Luego de dicho tema, Turizo continuó con el romanticismo gracias al tema “Culpable” en donde invitó a todos a cantar, más a aquellos que han tenido roto el corazón.

Las ocho bailarinas provocaron una serie de aplausos y gritos junto a los espectaculares efectos visuales | Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

“Un macho también llora, un macho también canta y también tiene sentimientos”, enfatizó.

Uno de los que más llamó la atención en la noche fue su hermano Julián, quien lució una playera sin mangas y dejó al descubierto sus brazos ejercitados, lo que provocó que el público pidiera al anfitrión que se quitara la ropa y mostrara también sus pectorales.

“¡Que se encuere!, ¡que se encuere!”, era lo que se escuchaba dentro del coloso de Reforma.

Y como el cantante buscó en todo momento satisfacer a su gente, aprovechó para quitarse la playera y quedarse en camiseta de tirantes para los temas “Una vaina loca”, “Los cachos” y “Éxtasis”.

El escenario constaba de tres niveles, al final de éste yacían unas escaleras, mismas que conectaron con el público que permanecía de pie, muy cerca de Turizo. En el tema “Sola”, el colombiano bajó a saludar a sus fans y recibió una bandera de México mismo que se la puso en la espalda.

Quien estuvo muy emocionada por el show fue Andrea Rodríguez, productora del programa HOY que en todo momento bailó y disfrutó en las primeras filas de sillones donde se encontraba.

La parte más sentimental del show fue cuando Turizo interpretó “Vacío” sentado solo con su micrófono; a la mitad de la canción salió al escenario un grupo de niños coristas vestidos de blanco para acompañar el tema incluido en su recién álbum 2000, lanzado el 17 de marzo.

“Una lady como tú” y “Déjala que vuelva” fueron las canciones que encaminaron el final; en “Merengue” los hermanos Turizo subieron a varias fans a bailar el ritmo tropical; luego de haber regalado un ukelele autografiado.

Luego de hora y media, Turizo cerró con broche de oro su espectáculo con el tema “La bachata”, misma que cantó ¡sin playera!, como lo pedían desde el inicio.