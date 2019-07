OITNB, la serie más longeva de Netflix, llega a su final

Por allá de 2013 Netflix todavía no era el fenómeno de streaming que es hoy. La plataforma empezaba a producir sus primeras series propias, House of cards hizo su debut en el 1 de febrero de ese año y cinco meses después estrenaba Orange is the new black, una historia estelarizada por Taylor Schilling que de inmediato se convirtió en una de las favoritas de la audiencia.

Hoy, esa historia que comenzó como un experimento, llega a su fin con el estreno de la séptima temporada, convirtiéndose así en la serie más longeva en la historia de Netflix con 91 episodios, luego de que House of cards concluyera repentinamente en su sexta temporada por los problemas legales de Kevin Spacey.

Orange is the new black destacó por ser una historia protagonizada mayormente por un elenco femenino en un ambiente carcelario. La trama es una adaptación del libro homónimo de Piper Kerman, una mujer de clase acomodada que fue sentenciada a más de un año de prisión por colaborar con su novio, un traficante de drogas, cuando mantenían una relación amorosa y que contó sus vivencias en este material.

Su séptima temporada se enfocará en mostrar el lado humano de sus protagonistas, en específico de Piper Chapman, el personaje mostrará las dificultades que enfrentará luego de salir de la cárcel. Mientras que dentro de la prisión, el resto de las reclusas tienen que vivir la separación de su amiga, pero también la necesidad de mantenerse cuerdas para salir lo más pronto posible.

Algunos medios como The Hollywood Reporter han comentado sobre esta nueva entrega que se trata de “la temporada más atinada en años”, destacando la comedia que siempre caracterizó la trama, pero también la tragedia que vivían sus personajes estelares.

En 2013, cuando la serie fue renovada para tener tres temporadas más, Netflix declaró que esta era la serie producida por la plataforma que mayor número de reproducciones tenía en su sistema de streaming. Gran parte de su popularidad se debió a que trató sin tapujos la sexualidad femenina, la discriminación de género y la corrupción del sistema de justicia estadounidense, entre muchos otros temas.

A este éxito se sumaron los comentarios de la crítica. La serie logró seis nominaciones a los Globos de Oro en sus primeras tres temporadas, dos ocasiones postulada en la categoría de Mejor Serie de Televisión – Comedia o Musical. También fue acreedora de cuatro premios Emmy, dos de ellos para Uzo Aduba por su papel como Crazy Eyes, quien también se llevó dos galardones en los Screen Actors Guild Awards.

La serie incluso estuvo nominada en los premios Grammy en 2014, gracias al tema You've got time, escrito e interpretado por Regina Spektor que también se volvió un icono de la serie.