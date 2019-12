Omar Chaparro, de la tv a taquillero del cine

A lo largo de 23 años, la carrera de Omar Chaparro ha evolucionado del “cuate” que trabajaba en televisión como comediante, interpretando personajes, vestido de mujer y haciendo locuras, a ser reconocido como el actor mexicano más taquillero de 2019.

“Me cae muy bien, no me molesta, tú sabes todo lo que nos ha costado, se me metió en la cabeza incursionar en el cine, darme a conocer y sobre todo demostrarme a mí mismo que podía ser actor de verdad y este título para mí es la muestra de que si luchas, si trabajas, si sueñas, puedes conseguir cosas increíbles”, dijo el chihuahuense en exclusiva para El Sol de México.

Y es que este año es el que ha estrenado más películas, además filmó en México, Inglaterra, Estados Unidos y España. Hace tres años dejó una vida económicamente segura y se fue a vivir a Los Ángeles, una decisión para él compleja, un desafío y un choque cultural.

“Es muy gratificante saber que hice lo correcto, que ha valido la pena, estoy muy agradecido. El mejor momento de mi vida es aquí y ahora. Soy muy optimista y siempre veo el lado bueno de la vida, si me hubieras preguntado hace cinco años, seguramente te habría dicho: sí, es el mejor momento. Y si me preguntas dentro de cinco, probablemente te diré lo mismo”, afirmó.

Omar ha hecho muy buena mancuerna con Martha Higareda, a quien describe como una de sus mejores amigas, sumamente talentosa y trabajadora.

“Bendito Dios, el público se identificó con nuestro trabajo, hubo empatía y para muestra las dos películas de No manches Frida, de las más taquilleras y Tod@s caen que también le fue súper. Estamos escribiendo una cuarta película para producir próximamente, siempre es un agasajo trabajar con amigos”, declaró.

El actor está de gira en Estados Unidos promocionando Como caído del cielo, una comedia romántica donde interpreta a Pedro Infante y lo tiene muy ilusionado.

“Me costó sudor y lágrimas sacar adelante este personaje, tuve que cantar, hablar, moverme como él, fue una tarea titánica, pero muy gratificante, estoy muy emocionado y espero que la gente la vea este 24 de diciembre. Estoy feliz también porque Netflix se sumó al proyecto, se va a ver en más de 190 países, eso me enorgullece muchísimo”.

Simultáneamente saldrá el soundtrack de la cinta físico y digital, producido por Jorge Avendaño, “quedó increíble, te tengo que presumir, el tema final iba a ser Cien años, una canción muy bonita pero no describía la historia. Hablé con el productor y propuse escribir un tema, les gustó tanto que lo cambiaron y es el tema final de la película. Es muy interesante porque la canta Pedro Infante, pero (en realidad) nunca la cantó, es inédita”, comentó.

En 2020, Omar producirá la cinta The wingwalker, que comenzará a rodarse en el primer semestre del año.

Antes de despedirse, deseó a nuestros lectores salud, trabajo y que pasen unas increíbles fiestas, “siempre los recuerdo mucho, si pudiera viviría en Chihuahua, me encanta mi tierra, mi comida, mi gente y en algún momento me tocará vivir ahí. Ahorita tengo muchas cosas que seguir construyendo y mi trabajo me exige estar por estos lugares. Pero en un momento me encantaría ir a descansar a Chihuahua, que me entierren ahí”.