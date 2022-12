Omar Chaparro deja la comedia; The Wingwalke es su cinta más ambiciosa

Para Omar Chaparro este año ha sido el que le ha dejado mayores enseñanzas en su vida, tanto personal como profesional, pues realizó un proyecto cinematográfico que considera el más ambicioso de su carrera.

Se trata de una cinta titulada The Wingwalker, dirigida y escrita por Alonso Álvarez, donde da vida a un padre de familia que se ve obligado a emigrar. Adelantó que además de la migración, la historia toca el tema de la donación de órganos.

Además del reto actoral, representó un desafío físico para él, pues tuvo que subir 14 kilos de peso para meterse en este papel. "Sin temor a equivocarme es la mejor película en la que he estado", comenta el actor en entrevista con El Sol de México.

"He hecho comedia durante décadas, pero siempre me preguntaba qué sigue, quería nuevos desafíos. Me emociona, es igual de hermoso generar emociones, despertar sentimientos en las personas, ya sea una carcajada o un suspiro", agregó.

Esta historia, que contará también con las actuaciones de Jesús Ochoa y la ganadora del Ariel Mercedes Hernández, fue filmada en locaciones de Tijuana y Los Ángeles.

Un hombre curioso

La mayor parte de su carrera actoral se ha desarrollado dentro del género de la comedia, pero asegura que su interés por explorar otro tipo de historias obedece a que se mantiene en contacto con su niño interior, quien lo invita a ni perder la curiosidad por probar cosas nuevas.

Aunque reconoce que ha atravesado por momentos en los que le ha costado mucho salir de ese molde humorístico, afirma que "tampoco puedo quejarme, me vestía de mujer y hacía personajes, he pagado el precio".

Convencido, abunda, "asumo mi responsabilidad y no me arrepiento. Estoy muy feliz de haber podido navegar en tantos géneros y rubros. No solamente el mundo de las artes y la actuación, sino en la radio, como motivador, dando conferencias. He hecho de todo, pero eso ha venido desde un lugar de curiosidad".

El también presentador agregó que "en 27 años, o no sé cuánto tengo de dedicarme a esto, he hecho cosas de las que no estoy orgulloso, que no me han gustado, he tenido momentos altos y bajos, pero todos esos me tienen aquí, me han ayudado a convertirme en la persona que soy ahora".

La música sigue en la mira

Obedeciendo a esta versatilidad, continua forjando su camino en la música, con un nuevo sencillo titulado Tú sólo tú, una composición de Iván Gámez y Yoel Romero.

Este sencillo tiene tintes de pop, con un sonido que lo aleja de las tendencias del urbano que predominan en la industria. Al respecto, Omar afirma que su objetivo con ello es apegarse a sus intereses como artista. "Prefiero serle fiel a lo que siento y me hace feliz, más que una tendencia", comenta.

Al preguntarle por qué decidió retomar la música en este punto de su vida, después de reflexionar unos segundos responde que fue parte de una búsqueda por resolver los cuestionamientos que se ha hecho a sí mismo.

"Creo que es la madurez, llegar a los 40 y tantos y decir 'Omar tienes que ser muy honesto, ¿a qué veniste?'. Me hice esa pregunta y dije ¡a ser feliz! Y lo que me alegra es entretener. Eso engloba el hacer reír o llorar, y cantar. Hice eso incluso antes de ser actor, le estoy siendo fiel a lo que mi alma", finalizó.

En total, calcula que ha grabado 80 temas, y para los próximos meses planea seguir lanzando nueva música, y cuando reúna al menos seis sencillos (que se suman al actual, a Las locuras mías y Fue difícil, sus anteriores estrenos) lanzará un disco completo.