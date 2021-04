"A ti te tiró los dientes y sabes que violaba a mi abuela", Frida Sofía responde a Alejandra Guzmán

Frida Sofía le respondió a su madre Alejandra Guzmán luego de que ésta enviara un comunicado defendiendo a su padre por los señalamientos de abuso sexual.

Con un texto en su cuenta de Instagram, la hija de la Guzmán reveló como Enrique Guzmán violaba y golpeaba a Silvia Pinal, además de recordar una ocasión en que le tiró los dientes a Alejandra.

La cantante subrayó que no se callará más los abusos que se viven dentro de su familia, y reiteró su deseo de sanar, y ayudar a su mamá a aceptar la realidad y enfrentar las agresiones que presuntamente vivió en manos de su padre.

"Estoy orgullosa de mí misma, que tuve el valor de hablar y decir algo que me lleva lastimando el alma tantos años, que me avergonzaba tan profundamente siempre sintiendo que yo lo permití. Me siento libre de por fin expresarlo. A lo mejor tú todavía no estás lista para hablar de tus abusadores y por eso sigues en negación de quién es tu papá, lo respeto. Cada quien tiene sus tiempos", se lee en parte de su mensaje.

Frida finaliza su mensaje exponiendo el rechazo que las víctimas de abuso sufren luego de alzar la voz, quienes suelen enfrentarse a calificativos de "locas".

"Hoy espero que las familias despierten y le crean a sus hijos. Y que las mujeres aprendan a no quedarse calladas".