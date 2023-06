Abogada de Johnny Depp explica los motivos por los que defenderá a Gloria Trevi

Gloria Trevi vuelve a estar en el ojo del huracán pues tendrá que enfrentar, junto con Sergio Andrade, una nueva demanda de abuso y explotación en Los Ángeles, California

Tras darse a conocer la noticia, la cantante negó las acusaciones en su contra, sin embargo, ha elegido una de las mejores defensas de Estados Unidos.

Trevi a elegido a Camille Vasquez, la famosa abogada que ganó el caso de Johnny Depp, para que la defienda y pueda llevarse la victoria en los tribunales.

Por su parte, Camille Vasquez reveló los motivos que la hicieron aceptar el caso de la artista y aquí te platicamos los detalles sobre lo que dijo.

¿Por qué Camille Vasquez defenderá a Gloria Trevi?

En entrevista para Noticias Telemundo, Camille Vaquez explicó que una de sus razones para haber aceptado defender a la Trevi es porque le cree y cree en su inocencia.

"Ella me llamó, hable con ella y con Armando, su esposo y estudié el caso y hable con mis ‘Partners’ como Ben y otros que están trabajando en este caso con nosotros. No pude decirle no.

Decidimos aceptar llevar este caso porque le creemos, creemos en ella", dijo Vazquez.

Asimismo, su compañero el abogado Ben Chew reiteró las declaraciones de Camille, asegurando que ella es inocente y que no hay pruebas que en contra de Gloria que demuestren su culpabilidad.

"Creemos que ella es inocente, no hay ninguna prueba contra ella, no es culpable", dijo el abogado.

#juicio #tvazteca #demanda #sergioandrade #foryoupage #casotrevi #foryou #camillevasquez ♬ sonido original - UnidosXGloria @unidosxgloria La abogada Camille Vasquez habla para Teñemundo sobre la demanda contra Gloria Trevi y porque decidió tomar el caso h defenderla #gloriatrevi

Además, Camille destacó que otro de los motivos es debido a que considera a Gloria una víctima más, como todas las otras chicas que tuvieron que sufrir abusos de Andrade.

"Si hemos respondido a la demanda, primero lo m es para decir que Gloria es una víctima y era una víctima de Sergio Andrade. Gloria Trevi todavía estaba en ese tiempo cuando estaba pasando lo que las demandantes dicen que pasó en Los Ángeles estaba controlada y estaba todavía con Sergio Andrade

Nosotros siempre decimos que todas estas mujeres son víctimas, pero son víctimas de Sergio Andrade, no son víctimas de Gloria Trevi", finalizó Vazquez

El caso contra Gloria Trevi

Gloria Trevi y el productor Sergio Andrade enfrentan nueva demanda de abuso y explotación de dos niñas en la década de 1990, en Los Ángeles.

Según la demanda obtenida por la revista The Rolling Stone, ni el nombre de Trevi, ni el de Andrade aparecen de forma literal en el documento, pero debido a los detalles que presentan los demandantes y la cronología de sus narraciones, deja claro que ellos dos son los acusados.

Las dos víctimas alegan que tenían 13 y 15 años cuando la cantante de "Pelo suelto" se les acercó para proponerles unirse a un supuesto programa de capacitación musical de élite dirigido por el productor y para entonces, tanto Trevi como Andrade ya gozaban de la fama y el reconocimiento internacional.

En su descripción, las demandantes aseguran que Trevi las preparó y las manipuló en diversas ocasiones para convertirse en "esclavas sexuales" del productor y que gran parte del abuso se llevó a cabo en el condado de Los Ángeles.

Por su parte, ambas describen que los hechos que vivieron por separado con Andrade fueron agresiones físicas, sexuales, aislamiento de su familia y abusos constantes.

"(Trevi y Andrade) usaron su papel, estatus y poder como una estrella pop mexicana conocida y exitosa y un productor famoso para obtener acceso, preparar, manipular y explotar (a las víctimas) y forzar el contacto sexual con ellas durante un curso de años", alega la denuncia, según la revista musical.

El documento se presentó el 30 de diciembre bajo la Ley de Víctimas Infantiles de California, que permite a los sobrevivientes de abuso sexual infantil presentar casos civiles y que suspendió temporalmente el plazo de prescripción para las denuncias más antiguas de abusos sexuales a menores.