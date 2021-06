Abogado del actor Hector N señala tráfico de influencias y su hija mayor también lo defiende

Tras su primera audiencia, José Luis Guerrero Mendoza, el abogado de Hector N, habló sobre el caso del actor y señaló que su detención pudo deberse a un posible tráfico de influencias, luego de que éste fuera trasladado al Reclusorio Oriente por presunto abuso sexual y corrupción de menores.

En entrevista para Ventaneando, su defensor explicó que el actor ya había tenido dos dictámenes previos realizados por la Fiscalía, donde se había resuelto que la denuncia de su hija no había procedido debido a que no existían pruebas en su contra.

Sin embargo, le resultó extraño que tras estos dictámenes, la madre de la víctima lograra sacar un tercer dictamen basado en una prueba pericial externa y que en esta ocasión sí procediera, y que las mismas autoridades, que anteriormente lo habían exonerado, ahora le dieran validez oficial y llevaran a cabo su arresto.

"La acusación que se tiene hoy en contra de Hector está sustentada exclusivamente en un dictamen pericial particular que se elaboró el día 7 de junio y que contradice lo que dos dictámenes de la fiscalía determinaron respecto de la no afectación a la víctima".

El abogado señaló que veían un posible tráfico de influencias pues cabe destacar que fue el diputado Sergio Mayer, quien ayer dio a conocer el arresto de Hector y que ha estado asesorando a Ginny Hoffman, madre de la supuesta afectada.

"El nuevo dictamen pericial particular, esta rareza nos hace presumir un tráfico de influencias pues previamente nosotros habíamos solicitado un amparo y éste no se nos otorgó debido que no había una acusación que procediera, no existía nada a finales del mes de abril.

Pareciera que ahora con este nuevo dictamen se tratara de recomponer, de reorientar la carpeta de investigación para asegurar la presunta responsabilidad de Hector".

Lo anterior revela que las autoridades lo detuvieron basados únicamente en un examen particular y que decidieron darle una validez oficial por cuenta propia, lo cual sería inconstitucional pues previamente ya se había llegado a la conclusión de que no había pruebas para acusar al actor.

"Mi papá es inocente"

Además de su abogado, la otra hija de Hector, Daniela Parra, aseguró que su padre es inocente y le pidió a Sergio Mayer que dejara de meterse en el caso pues no tenía razón para estar involucrado.

"Que la gente me ayude a denunciar esta injusta, que se haya metido este diputado ahora a revolver las cosas cuando tiene una influencia cañonsísima.

Que mi papá iba casi diario a los juzgados, mi papá siempre se presentó siempre... y sacó el amparo... no había nada en contra de él y ¿ahora resulta que sí hay muchas cosas en contra de él? No es cierto, es una injusticia y no me voy a quedar callada".

Ginny Hoffman guarda silencio

Por su parte, Ginny Hoffman decidió atrasar la conferencia que supuestamente daría el día de hoy y su abogada dio a conocer que sería hasta el día mañana que daría sus primeras declaraciones frente a la prensa.

Mientras tanto, el artista tendrá que permanecer en prisión preventiva hasta el próximo viernes 18 de junio cuando se realice su segunda audiencia.