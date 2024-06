Activistas climáticos confunden avión con jet de Taylor Swift y lo pintan con aerosol

Dos jóvenes activistas del grupo Just Stop Oil ingresaron este jueves al aeropuerto de Stansted en Essex, Reino Unido, y rociaron con pintura en un avión que supuestamente pertenecía a Taylor Swift, quien llegó de gira en ese país con The Eras Tour.

En la cuenta de X de Just Stop Oil, se aprecia como Jennifer y Cole, como se identifican en los videos, bañan con pintura naranja el jet en protesta de la quema de combustibles fósiles.

"Jennifer y Cole cortaron la valla en el aeródromo privado de Stansted donde está estacionado el avión de @taylorswift13, exigiendo un tratado de emergencia para acabar con los combustibles fósiles para 2030”, se lee en una de las publicaciones de X.

Jennifer Kowalski, de 28 años, y Cole Macdonald, de 22, fueron arrestadas por la policía bajo sospecha de daños criminales tras el ataque contra el avión.

Sin embargo, aunque Just Stop Oil aseguró que el avión de la cantante Taylor Swift había aterrizado en ese aeropuerto horas antes de la protesta, MailOnline confirmó que el avión intervenido no pertenecía a la estrella estadounidense, según lo reportó el Dailymail.

La situación para las activistas se podría complicar pues entraron a un área aeroportuaria protegida, por lo que podrían podrían ser procesadas bajo las Leyes de Navegación Aérea con la intención de poner en peligro una aeronave.

Taylor Swift genera una enorme huella de carbono con sus aviones

Taylor Swift ha sido el blanco de críticas por ser una de las artistas que más contamina por sus constantes viajes en aviones privados.

Tan sólo a inicios de 2024, durante el Super Bowl, la estrella del pop emitió 138 toneladas de dióxido de carbono en tres meses mientras viajaba desde distintas partes del mundo durante su gira “The Eras Tour” para visitar a su novio Travis Kelce, jugador de Kansas City, de acuerdo con Newsweek.