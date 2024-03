Actor de Kenan y Kell reacciona a Quiet on Set: ¿qué dijo sobre los abusos en Nickelodeon?

La serie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV ha sacado a la luz algunos abusos que sufrieron actores que trabajaron en Nickelodeon cuando eran menores de edad.

Ante las declaraciones de Drake Bell donde relató que fue abusado sexualmente por parte de Brian Peck mientras era la estrella de Drake y Josh, o la relación del productor Dan Scheneider con la actriz Amanda Bynes, varias personas han reaccionado a lo que se revela en Quiet on Set.

Una de ellas fue Kenan Thompson, el protagonista de Kenan y Kel, quien en una entrevista en "Tamron Hall" quien descartó haber sufrido alguna clase de abuso cuando estuvo bajo la producción de Dan Scheider, aunque no desestimó las vivencias de sus colegas.

“Es un tema difícil. Es difícil para mí porque realmente no puedo hablar de cosas que nunca presencié. Básicamente, todas estas cosas sucedieron después de que me fui. Dan (Schneider) no estaba realmente así en 'Kenan & Kel'", dijo.

Del mismo modo, el actor que hoy tiene 45 años dijo: "realmente no era consciente de gran parte de ello, pero mi corazón está con cualquiera que haya sido víctima".

Kenan también aplaudió en dicha entrevista que Quiet on Set muestre las historias que están detrás de las producciones y que afectó a varios de los actores que eran niños o adolescentes en ese momento.

El actor resaltó que ver y escuchar esas declaraciones le era complicado, pues él apuntó que sólo tiene buenos recuerdos de cuando trabajó en Nickelodeon.

“Es bueno que el documental esté disponible y muestre cosas que deben ser contadas, historias que deben contarse en aras de la responsabilidad. Pero definitivamente es difícil de ver porque tengo buenos recuerdos de ese lugar (...) tengo buenos recuerdos de mis compañeros de reparto. Escuchar que han pasado por cosas terribles como esa es realmente difícil”.

Por último, Kenan Thompson invitó a Nickelodeon a investigar más a fondo sobre las acusaciones de abuso: "se supone que es un espacio seguro. Se supone que es un lugar seguro para los niños".