Actriz de "Buffy, la cazavampiros" acusa a director de abuso de poder

La actriz estadounidense Charisma Carpenter, que dio vida primero al personaje de Cordelia Chase, en la serie 'Buffy la Cazavampiros' y en 'Angel', acusó a Joss Whedon, creador de las dos series, de abuso de poder.

Por medio de su cuenta de Twitter, la actriz compartió un comunicado donde reveló las injusticias y el maltrato del también productor que causaron un trauma en su vida.

"Durante casi dos décadas, me he mordido la lengua e incluso he puesto excusas a ciertos hechos que me siguen traumatizando. Joss Whedon abusó de su poder en numerosas ocasiones mientras trabajamos juntos en los sets. Su mala conducta le parecía entretenida, pero sólo sirvió para intensificar mi ansiedad a la hora de actuar para hacerme sentir vulnerable y alejarme de mis compañeros".

La actriz asegura que el abuso que sufrió le causó dolor crónico, dolor que le continúa afectando hasta la actualidad.

"Me llamaba 'gorda' delante de mis compañeros cuando estaba embarazada de cuatro meses y pesaba 57 kilos. Era malvado y mordaz, denigrando a otros abiertamente y a menudo elegía a sus favoritos, provocando que la gente compitiera y rivalizara por su atención y aprobación".

Asimismo, denunció a la industria por glorificar siempre al abusador y no apoyar a la víctima en cuestión.

Finalmente, manifestó su necesidad de dar a conocer su experiencia para motivar a otros que también han sufrido de lo mismo y puedan superarlo.

"Nuestra sociedad e industria denigran a la víctima y glorifican al abusador por sus logros... Espero, al revelar esta experiencia, crear un espacio para que otros que han experimentado abusos de poder similares se curen".