Actriz de Blade Runner es buscada por la policía de NY ¡por robarse computadoras!

Nueva York, Estados Unidos.- Las autoridades de Nueva York buscan a la actriz Sean Young (Stripes, Blade Runner) como sospechosa del robo de computadoras y material de producción cinematográfico de una oficina este jueves, informaron hoy medios locales.

La Policía local quiere interrogar a Young, de 58 años, después de que apareciera en las grabaciones de las cámaras de seguridad de su antiguo trabajo, supuestamente llevándose dos portátiles de la marca Apple, según el portal de entretenimiento Page Six.

De acuerdo a ese medio, en el video se puede ver a la actriz y a un hombre de unos 30 años sustrayendo los objetos, valorados en 12 mil dólares, del negocio situado en el barrio de Queens, en el este de Nueva York.



Young, que descartó en una entrevista a The Guardian en 2015 tener intención de volver a Hollywood, ya que vivía felizmente en Queens con su familia y su perro, interpretó en la película original de Blade Runner a la androide replicante Rachel.

No obstante, su página de IMDB indica que en los últimos años ha continuado asumiendo papeles, más recientemente en series como The Alienist y en la secuela Blade Runner 2049.



Según Page Six, Young padeció alcoholismo durante años, durante los que protagonizó sonados incidentes, e incluso apareció en un programa de televisión llamado Celebrity Rehab, pero está recuperada desde hace unos años.

