Actriz de Patito Feo denuncia que fue violada durante grabación

Thelma Fardín, la actriz argentina conocida por su participación en la novela "Patito feo", reveló que presentó una denuncia en Nicaragua contra el actor Juan Darthés, quien en dicha novela era el papá de la protagonista Laura Esquivel.

"Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo 'mirá como me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no", dijo Fardín en un vídeo divulgado durante una conferencia de prensa en Buenos Aires del colectivo Actrices Argentinas, que aglutina a más de 400 profesionales del espectáculo.

Juan Darthés tenía el papel de Leandro quien era papá de Patito

De acuerdo con el relato de Fardín, cuando sucedió el abuso, ella tenía 16 años y él 45, y él era el único adulto del grupo de intérpretes de la telenovela, sin embargo, en ese momento ella no se atrevió a hablar.





Esa fue la última gira, era muy fuerte el momento que estábamos viviendo y a eso sumado esta situación, se bloqueó por completo cualquier posibilidad para mí de procesar eso en ese momento.

“Una noche, me hizo que lo tocara y me dijo mira como me pones. Me tiro a la cama y me practicó sexo oral, me metió los dedos, y yo le decía que no. Me penetro. Yo tenía 16 y el 45” pic.twitter.com/B1dGEvn73t — ANGEL (@AngeldebritoOk) December 11, 2018

Por lo que solamente lo sabían dos de sus compañeras que tenían 17 años, tiempo después al enterarse de que se le acusaba a Darthés de abusos sexuales.





En nuestro medio la opresión y cosificación son moneda corriente. Se erotiza y sobreexpone a niñez y adolescentes en la industria del entretenimiento. Estamos casi siempre desprotegidas por quienes nos contrato

"Se nos aisla frente a vivencias traumáticas que están naturalizadas, que llevan años identificar y poner en palabras. Mientras tanto, el abusador habla, actúa y trabaja con total impunidad y pretende hacer a la víctima responsable de su propio abuso", señala un comunicado leído durante la conferencia de prensa.

La denuncia de la actriz, , fue presentada en Nicaragua, lugar donde ocurrió la supuesta violación, y, según Fardín, será la Justicia nicaragüense la que se ocupe del caso.

EXCOMPAÑEROS LA APOYAN

A raíz de esta revelación, sus compañeros se han solidarizado con la ex 'Patito Feo', uno de los que se expresó a través de redes sociales fue Santiago Talledo, quien fue la pareja de la actriz en la ficción.

Entre los mensajes que dedicó al caso, dedicó a su compañera "Compartí toda esa novela con Thelma y cuando recuerdo lo chicos que éramos en ese entonces se me revuelve todo. [...] Estoy con Thelma y estoy con todas", fue el mensaje que compartió Santiago Talledo.





Además, la protagonista de la exitosa serie infantil de Disney Channel 'Patito Feo', Laura Esquivel escribió un mensaje para su compañera de roles.

Querida @soythelmafardin

Te adoro. Sos una GRAN persona. Pensar que no me di cuenta por todo lo que estabas pasando en ese momento.. tampoco podia hacer mucho porque tenia un año menos… https://t.co/S6ojDEhhsI — Laura Esquivel (@Laura_Esquivel) December 12, 2018



"¡Gracias! Gracias a todas las que abrieron el camino y a las que luchan cada día con menos visibilidad. Como actrices, si nuestra voz es más fuerte, ¡LA VAMOS A USAR! Gracias Thelma por tu valentía infinita, te quiero", expresó en Twitter la intérprete argentina Griselda Siciliani, quien participó en "Patito Feo" junto a la denunciante.

En redes sociales apoyan a la actriz con el Hashtag ##Mirácómonosponemos.