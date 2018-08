Actriz de Lost revela que la obligaron a hacer escenas semidesnuda

La actriz Evangeline Lilly reveló que se sintió "avergonzada y aterrorizada" tras rodar una escena de la recordada serie Lost,que no tuvo más remedio que hacer al sentirse "acorralada".



“En la tercera temporada, tuve una mala experiencia en el set, básicamente porque me arrinconaron para que haga una escena parcialmente desnuda. Sentí que no tenía otra opción en el asunto”, rectordó la actriz en un reporte concedido al podcast The Lost Boys.

La actriz de Antman and the Wasp, recordó que desde ese momento evitó las escenas de desnudos.

“Ahora está un poco mejor armada para conocer las cuerdas par ano acceder a posiciones incómodas, cuando leo guiones donde se trata de desnudos, paso”, comentó la actriz.

And now...a night out. 💃🏻💋 Una publicación compartida por Evangeline Lilly (@evangelinelillyofficial) el 14 de Jul de 2018 a las 2:34 PDT

En tanto, el director de la serie J.J. Abrams y el resto de los creadores y productores de Lost, le enviaron un comunicado donde le piden disculpas.



El equipo explica que con su respuesta quieren "hacerle llegar nuestras profundas disculpas por la experiencia que detalló mientras trabajaba en Lost”. Aunque apuntan que aún no han contactado con la actriz que dio vida a Kate concluyen tajantemente que "nadie debería sentirse así en el trabajo".

