Paulina Goto salta de un taxi Uber en movimiento al sentirse en peligro

La situación de inseguridad que aqueja a las mujeres de todo el país no hace excepciones y un claro ejemplo de ello es lo que vivió la actriz Paulina Goto, quien se sintió en peligro y lo relató a través de su cuenta de Twitter.

La protagonista de la serie Madre solo hay dos compartió su desagradable experiencia a bordo de un Uber, la tarde del viernes: "El conductor me acaba de meter el susto de mi vida".

"Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor lo subió y le puso seguro para que no pudiera bajarlo”, relató Paulina y, ante el presentimiento de que algo no iba bien, le pidió que bajara la ventana y quitara el seguro, a lo que se negó el chofer.

Angustiada, la protagonista de Veinteañera, divorciada y fantástica le exigió que detuviera el automóvil, "que me quería bajar y me dijo que no y que no me iba a pasar nada". Así que no tuvo más remedio que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba.

.🚨 @Uber_MEX @Uber_Support por favor tomen cartas en el asunto. Estoy bien GAD pero estoy muy asustada. Chicxs cuídense mucho y háganse caso cuándo sientan que algo no está bien. pic.twitter.com/bwBVhTdmK4 — Paulina Goto (@soypaulinagoto) May 14, 2022

La también cantante y compositora tampiqueña envió un mensaje a Uber México para que tomara cartas en el asunto, aseguró que se encontraba muy asustada pero bien y pidió a sus seguidoras cuidarse mucho.

“Chicxs cuídense mucho y háganse caso cuándo sientan que algo no está bien”, se lee en la publicación que realizó acompañada con los datos del viaje.

Uber responde y fans la apoyan

“Nuestra prioridad es tu seguridad y el que te encuentres bien. Para iniciar una investigación, síguenos por @Uber_Support y escríbenos por DM para solicitarte más información por esa vía y así poder tomar las acciones correspondientes. Esperamos tu respuesta”, fue la respuesta de la app de transporte.

Goto explicó que la intención de hacer pública su experiencia es para que haya un castigo contra el chofer, pero no para dañar a la empresa. Asimismo, llamó a Uber que sea un ejemplo para las demás plataformas al mejorar la seguridad de los usuarios.

No quisiera que ninguna mujer, ni otra persona sienta lo que yo sentí anoche

De inmediato, las fans de la actriz no dudaron en enviar mensajes de solidaridad y exigiendo seguridad para las mujeres durante sus viajes en esta plataforma.

