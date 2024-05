Acusan a Anitta de santería por el video “Aceita”; ella reacciona a los señalamientos

Anitta está envuelta en acusaciones de santería, luego de publicar una serie de fotografías en su cuenta de Instagram que forman parte de su último lanzamiento musical “Aceita”.

En las imágenes, se ve a la cantante brasileña realizar una ceremonia de la religión “Yoruba-Orisha”, mientras está desnuda y recibe un baño con la asistencia de una mujer.

“Yoruba. Orisha. ¡Soy Longun Edé, el gran príncipe heredero de la raza de mis padres! Tengo la sensibilidad e inteligencia de mi madre y la valentía y astucia de mi padre. Como cazador y pescador, soy mi propia naturaleza”, es parte del texto con el que Anitta acompañó su publicación.

Aunque ésta creencia religiosa tiene su origen en África y es muy practicada en Brasil, muchos seguidores de la intérprete de “Bellakeo” realizaron decenas de comentarios negativos que vinculan su nuevo video con la santería.

La publicación que tiene un día de haber sido hecha por Anitta, provocó que la cantante perdiera cientos de seguidores así como comentarios que reprobaron sus creencias.

“Jesús mi único y suficiente Salvador”, ! “¡Estas entidades te llevarán al infierno! ¡Solo hay una manera!”, “De qué sirve ganar el mundo, y perder tu alma”, “La seguía y me gustaba su música, pero al ver todo esto la dejaré de seguir, respeto la creencias y religiones y todo tipo de cosas pero no las comparto”, son algunos comentarios que los internautas dejaron en el posteo de la estrella brasileña.

Anitta reacciona contra quienes la acusan de hacer santería

Anitta utilizó de nueva cuenta sus redes sociales para mostrar su postura ante las personas que la han juzgado por dar a conocer sus creencias y pidió respeto por todas las formas de religión.

“Compartir información errónea, chistes e historias ficticias de santería es racismo religioso. Yoruba,orisha, son enseñanzas y su gente merece respeto como cualquier otra religión. Como todos los demás en mi vídeo”, dijo Anitta.

La brasileña también lamentó que la gente relacione el Yoruba con prácticas oscuras y explicó de qué trata en realidad ésta fe.

“Cuantos amigos me llamaron por privado cuando subí mi video para decir que esta es su fe pero no tienen valor para enseñar su religión por lo que inventa la gente. Y no entendía hasta ahora veo el nivel de prejuicios de muchas personas. Yoruba viene de la cultura africana y su principal característica es exaltar la naturaleza (y no hacer rituales para amarrar a tu novio)", agregó la cantante.

Por último, Anitta invitó a quienes la critican a informarse para evitar los prejuicios y recordó las miles de personas que han perdido la vida por manifestar sus religión.

“Creo en Dios, Jesús, Orishas y otros. Y en mi vida practico mucho más sus enseñanzas que personas que se humillan en las redes sociales”, finalizó.