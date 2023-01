Adele rompe en llanto por señor que llevó a su show una foto de su esposa fallecida [Video]

Adele ha regresado a la escena musical y gracias a su serie de presentaciones en el Coliseo del Hotel Caesars Palace, sus fanáticos han podido disfrutar nuevamente de su talento en vivo y a todo color.

Asimismo, han sido muchos los momentos que quedarán para la posteridad gracias a su show que es uno de los más solicitados.

Te recomendamos: Bad Bunny reapareció así en partido de los Lakers: ¿quiso ocultarse? [Foto]

Ahora ha sido un fan quien le regaló a la británica uno de los momentos más emotivos en su presentación de Las Vegas luego de que llevara una fotografía de su esposa fallecida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adele (@adele)

Adele se dio un instante para contarle al público que con cada concierto saluda a algunos de sus seguidores y llega a conocer un poco sobre sus historias, como la de este hombre al que le dedicó el tema "Someone Like You", en honor a su mujer.

"Esto es para usted señor, quien me está enseñando la foto de su esposa.

Cuando camino entre el público, desearía que ustedes vieran lo que yo veo cuando platico un poco cada noche con algunas personas y veo sus pequeñas historias.

Y había un hombre, ¿lo pueden ver? El que está sosteniendo arriba su celular y quien está ahí es la foto de su esposa y eso realmente me conmovió. Lo siento, siento mucho su pérdida. Y también lamento no haberme dado cuenta de lo que me estaba enseñando cuando pase por ahí”, dijo la británica.

Fue así como Adele se conmovió hasta las lágrimas al darse cuenta de que la mujer de este hombre ya no logró presenciar su concierto y él tuvo que ir solo.

#weekendswithadele #adelevegas #adelelive #someonelikeyou #whenwewereyoung ♬ Someone Like You - Adele @adeleaccess A very special moment from Adele’s concert this past Friday ♥️ #adele

Weekends With Adele

Weekends With Adele, es el nombre que la artista le dio a una serie de presentaciones que tendrá a lo largo de varios meses el Coliseo del Hotel Caesars Palace y que han sido un éxito rotundo.

Estos shows tuvieron que ser pospuestos luego de que se registraran varias contagios por Covid-19 en algunos miembros de su equipo de producción.

Cabe recordar, que luego estar alejada de los escenarios por más de seis años, fue en octubre de 2021 cuando anunció su tan esperado regreso con el sencillo "Easy on Me".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El tema sería el primer estreno para el lanzamiento de su álbum "30", que fue publicado el 19 de noviembre de ese mismo año y que como siempre hace honor a la serie de discos que ha sacado y que llevan por nombre la edad de la cantante.