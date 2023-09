Expareja de Rodrigo Cachero confirma que Adianez Hernández fue infiel al actor

Hace menos de una semana Rodrigo Cachero anunció su separación de Adianez Hernández, conductora de televisión, aunque el actor no dio una explicación del motivo de su divorcio, existía el rumor de una infidelidad.

Cachero decidió hablar para evitar más versiones de sobre los sucedido con su relación y subrayó que sentía un profundo respeto por Adianez y los 11 años que estuvieron juntos.

"Es un proceso complicado y doloroso y decir las cosas aliviana y además también porque es la mamá de mis hijos y la voy a respetar siempre, me regaló 11 años de risa, cariño, equipo, convivencia, 11 años y dos seres hermosos, estos meses han sido un infierno pero estos 11 años no los voy a echar por la borda, yo no”, expresó Rodrigo.

Confirman que Adianez Hernández fue infiel a Rodrigo Cachero

La actriz Larisa Mendizabal confirmó que el divorcio de Adianez Hernández y Rodrigo Cachero se debió a una infidelidad por parte de la exparticipante de Survivor.

Mendizabal hizo público que se sentía dolida y ante las constantes preguntas de los medios sobre si su expareja Augusto Bravo le había sido infiel, ella decidió hablar de la situación que atravesaba.

A través de un video en Instagram Larisa, quien es expareja de Rodrigo Cachero y con quien tiene un hijo de 11 años, sostuvo que Adianez Hernández y Augusto Bravo tuvieron un romance.

"Efectivamente, Augusto Bravo fue mi pareja, mi compañero de vida y con quien viví los últimos 11 años. A principios de junio pasado, me tuvo que confesar que me había estado siendo infiel con Adianez Hernández, me tuvo que confesar porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo, Santiago, y esposo de Adianez se dio cuenta de lo que estaba pasando", dijo Larisa.

Larisa relató que los cuatro no tenían una relación de amistad por lo que cree que Adianez y Augusto empezaron a tener contacto a través de las redes sociales.

"No eramos amigos como se ha dicho, no salíamos juntos, nunca convivimos, en 11 años ni siquiera coincidimos en un cumpleaños, en una reunión, en nada, llevábamos una relación cordial pero no cercana, ellos, Adianez y Augusto no se conocían; nunca se habían tratado. Augusto sabia que ella era la esposa de Rodrigo y ella sabía que él era el esposo de Larisa y hasta ahí", compartió.

La actriz se sinceró y dijo que la situación la tenía realmente sorprendida, pero independientemente de la infidelidad, estaba agradecida por la compañía que Augusto Bravo representó para su hijo Santiago durante los 11 años que compartieron su vida.

"Una vez que Augusto me dice que me fue infiel, ya no hubo ningún intento de su parte para hablar o explicar mucho, solamente me dijo textual: perdóname, no te merecías eso, no sé que me pasó, ni yo me reconozco. Y se fue de la casa donde vivíamos", finalizó Larisa.