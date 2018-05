¿Adiós Justin Bieber? Aseguran que Selena Gomez sale con el ex de Jennifer Aniston

Si crees que tienes mala suerte en el amor, déjanos decirte que Jennifer Aniston te gana, pues resulta que fuertes rumores aseguran que Justin Theurox, el ex de la actriz, tiene una relación con Selena Gomez quien es o era amiga de Aniston.

De acuerdo con el diario “Daily Mail” fue una fuente cercana a Aniston quien aseguró que se sentía traicionada por su “amiga” y que incluso hasta la llamó para aclarar la situación, sin embargo, la fuente no confirmó si existe una relación entre Selena y Justin.

Fue apenas en Febrero cuando Aniston y Theurox anunciaron su separación y personas cercanas a la ex pareja informaron que todavía no han firmado los papeles de divorcio.

Ni Gomez, ni Aniston, han hecho declaraciones al respecto, pero también aseguran que la intérprete de Come & Get It no la está pasando nada bien.