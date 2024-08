Adrián Marcelo asegura que atacará a Arath de la Torre hasta hacerlo explotar: lo voy a tronar

La quinta gala de La Casa de Los Famosos México volvió a generar una fuerte polémica tras el posicionamiento de Adrián Marcelo contra Arath de la Torre.

Las palabras del youtuber contra el conductor de “Hoy” fueron percibidas como un juego sucio no sólo para los competidores del reality show, sino para los televidentes que vieron las palabras de Adrián como un ataque personal.

Entre los señalamientos que el influencer mencionó para desequilibrar el juego de Arath, fueron que el presentador tenía problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como que era un privilegiado que sólo estaba preocupado por remodelar una cancha de tenis.

Al final del posicionamiento, Adrián Marcelo fue contundente con Arath al decirle que él no merecía el premio de La Casa de Los Famosos, a diferencia de él, quien de ganar los cuatro millones de pesos, aseguró que los donaría a gente de escasos recursos.

Adrian Marcelo planea más ataques contra Arath de la Torre

Tras la eliminación de Sabine Moussier de La Casa de los Famosos, el cuarto Tierra volvió a su habitación donde Ricardo Peralta, Sian Chong, Agustín y Adrian Marcelo continuaron hablando sobre lo sucedido en el posicionamiento.

Junto a sus compañeros Adrián Marcelo aseguró que como parte de su estrategia seguirá jugando fuerte y tratará de descolocar a Arath de la Torre, una pieza fuerte del cuarto Mar.

“A ese señor lo voy a tronar, trae un león dormido que si no lo controla con terapia y con yoga no se duerme. Y yo se lo saco cada dominguito, le recuerdo que estar aquí no va a ser vacaciones, vienes a sufrir. Yo voy a hacer que quieras abrazar a tus hijos cada domingo. Te quieres encontrar con un demonio, aquí lo tienes”, expresó Adrián Marcelo.

En otra conversación, el originario de Nuevo León, dijo que su objetivo es provocar al conductor de “Hoy” para que este lo ataque con el tema de la paternidad y entonces poder victimizarse.

En otra conversación en el cuarto Mar, Arath de la Torre compartió con Karime, Gala, Brigitte y Mario Bezares, el comediante llamó a Adrián Marcelo doble cara, por atacarlo con información que habían platicado en confianza, además, pidió que se aclaren los dichos respecto a su situación fiscal.

“Es un doble cara, no le vuelvo a contar nada, utilizó algo que estoy sufriendo, utilizó esa herramienta para hacerme quedar con la gente como un mal contribuyente, un mal mexicano. Manden por favor un comunicado de prensa con mi situación fiscal de que estoy al corriente, soy un buen ciudadano”, enfatizó Arath.