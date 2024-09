Adrián Marcelo confiesa a Briggitte que si no estuviera casado intentaría algo con ella

Pese a la violencia que ha ejercido Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México contra sus compañeros y compañeras del Cuarto Mar, los fans del reality llevan varias semanas especulando que el conductor regio siente atracción por Brigitte Bozzo, pese a que es casado.

Aunque en las primeras semanas Brigitte fue el objetivo en las nominaciones de Adrián Marcelo, fue su esposa Karina Puente quién dijo eso debía a que el conductor se había fijado en la actriz porque “es chaparrita” como ella.

Y ahora, “brillitos” reveló a sus compañeros que el conductor le confesó que ya la habría conquistado si no estuviera casado.

¿Qué le confesó Adrián Marcelo a Briggitte?

En más de una ocasión, Adrián Marcelo ha dicho que está casado y busca formar una familia con hijos a lado de su esposa, Karina Puente. Pero, ¿sus recientes comentarios a Brigitte podrían cambiar las cosas?

En una plática con sus compañeros y compañeras del Cuarto Mar, Briggitte contó que el ex conductor de Multimedios le dijo que podría intentar algo con ella.

“Dijo ‘si yo no tuviera a mi chaparrita, yo ya te hubiera conquistado y no sé qué…’ y le decía a Sian ‘mira tremenda mujer cómo baila y tu no te poner las pilas’”, contó Briggitte sobre una conversación en la que estaban los hombres del Cuarto Tierra a excepción de Ricardo Peralta.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Ante la historia de Brigitte, Karime dijo que era un comentario “fuera de lugar” y el resto tampoco reaccionó bien porque Adrián Marcelo es un hombre casado.

@arrozdelecheu_u #LCDLFMX #foryoupage #fyp #karimepindter #viralvideo #paratii #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #lacasadelosfamososmx #LaCasaDeLosFamososMx2 #fypシ゚viral ♬ sonido original - Chismes y polémicas.

Si bien es la primera vez que el tema de la atracción de Adrián Marcelo hacia Brigitte se toca en La Casa de los Famosos México, en X y TikTok hay videos de la interacción entre ambos en la los usuarios dicen que Adrián Marcelo se muestra más cariñoso con ella que con los demás.

Sin embargo, también hay quienes dicen que Bri no debe dejarse llevar porque podría ser una estrategia del conductor.