Adrián Marcelo reacciona a intento de cancelación en redes: Una polémica más, una menos

Adrián Marcelo respondió a los intentos de cancelación en redes sociales provocados por las acciones y comentarios misóginos que emitió contra las habitantes de La Casa de los Famosos México, aunque mostró poco interés en lo que se diga de él.

Pese a que su paso por el reality le costó críticas de colectivas feministas y de la Secretaría de la Mujeres por incitar a la violencia contra las mujeres, al salir recibió el apoyo de familiares, amigos y sus seguidores que pedían su regreso.

Sin embargo, el nombre del standupero continuó en polémica pues en redes sociales pedían que no se le diera espacio para seguir mostrando su contenido, lo que derivó en que varios recintos cancelaran las presentaciones de su show “Hermanos de leche”, junto a Iván Femmat, conocido como La Mole.

Ahora a través de su cuenta de X, el regio advirtió que no le importan las críticas y pronto regresará a la calle para continuar con su contenido.

Adrián Marcelo responde a las críticas

En un breve mensaje, el conductor y creador de contenido señaló que si las críticas o intentos de cancelación le quitaran seguidores hace mucho tiempo habría dejado de dedicarse a lo que hace.

Lo anterior en referencia a que, a pesar de sus polémicas, ganó seguidores mientras fue participante de la segunda temporada de La Casa de Los Famosos México, contrario a sus compañeros de cuarto tierra como Ricardo Peralta.

Hace mucho me habría dejado de dedicar a lo que sea que me dedico, si los intentos de cancelación y polémicas me quitaran seguidores y no lo contrario.

Además, minimizó la situación por la que atraviesa al decir "una polémica más, una menos. Lo que sea".

Incluso lanzó un mensaje a sus seguidores para que esperen su regreso a la calle, donde suele hacer entrevistas a la gente.

Hace unos días el gobierno de Zapopan, Jalisco, canceló los shows de "Hermanos de leche" bajo el argumento de rechazar “cualquier tipo de contenido que promueva y genere violencia contra las mujeres”.

Por su parte, el Pepsi Center hizo lo mismo para los shos en la Ciudad de México y argumentó que el tiene un compromiso con “la integridad, respeto y dignidad de todas las personas”, lo cual no coincide con las acciones mostradas por Adrián Marcelo.