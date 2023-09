Ahora a la casa de Thalía: Wendy Guevara recibe invitación para visitar a la cantante en EU

Wendy Guevara es una celebridad después de haber sido ganadora de La Casa de los Famosos, pero eso ha ayudado a tener invitaciones de grandes estrellas.

Ya ha sido propuesta para una novela del productor Juan Osorio, comenzó a cantar y ahora Thalia la invitó a su casa en Nueva York.

Te podría interesar: Christian Chávez recibe críticas por usar traje de charro rosa: así respondió el cantante

Cabe destacar que mientras estuvo en el reality tuvo la oportunidad de platicar por medio de una videollamada con la intérprete de “Arrasando”.

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, Wendy compartió que ha mantenido contacto con Thalía, por medio de mensajes en los que le ha extendido la invitación de ir a su casa en Nueva York.

OMG! Joe Jonas presenta solicitud de divorcio a Sophie Turner; "mi matrimonio está roto"

“Sí platico con Thalía, me invitó a Nueva York bien buena onda la Thalis, ahorita voy a sacar la visa”, dijo.

Contó “Ya escucharon que me invitó Thalis a Nueva York. Sí me invitó la neta, me invitó, me ha mandado mensajes bien buena onda, bien linda y me dice: ‘hermana, ¿qué haces y todo?’ y así muy buena onda la Thalía, ya ando ahorita bien prepotente, hermanas”.

@las.jochis #parati #fyp #chisme #thalia #wendyguevara #wendy @Soy Wendy Guevara @Thalia ♬ sonido original - Las.jochis🐝👑

Wendy compartió que podría existir la posibilidad que se reúna con la cantante, pero debido a que ha tenido gran fama saliendo del reality, se ha mantenido muy ocupada, por lo que dijo “No se crean estoy viendo lo de la visa ahorita, pero he andado muy ocupada”

Por lo que los comentarios no se hicieron esperar como “ya quiero ver a la Wendy nueva yorkina”, “nien merecidos reina”, entre otros.

Recientemente, Wendy Guevara apareció en la portada de la revista de sociales “Quién”, en su edición del mes de septiembre, con ello se convierte en la primera mujer trans en lograrlo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Esta decisión editorial sorprendió a varios internautas, puesto que la revista se dedica a tener a grandes personalidades del mundo del espectáculo, pero también de la política mexicana, por lo que la presencia de Wendy Guevara ha generado controversia y orgullo especialmente para la comunidad LGBT+.

Publicado originalmente en La Prensa