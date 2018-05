¿Al fin? Enamorándonos estaría a punto de salir del aire

Enamorándonos, el polémico pero exitoso show de TV Azteca, tendría los días contados y por supuesto este rumor ha dado mucho de qué hablar.

Y es que un promocional de la televisora ha abierto la especulación pues presenta un nuevo show en la misma hora en la que actualmente se transmite el programa conducido por Carmen Muñoz.

¡Gracias por hacernos el favorito de las tardes! #400Enamorándonos #Enamorándonos Una publicación compartida por enamorandonostv (@enamorandonostv) el Abr 27, 2018 at 4:17 PDT

Según TVNotas este posible nuevo proyecto arrancará el próximo lunes 28 y llevará por nombre Buena Fortuna.

Y bueno la reacciones no se han hecho esperar. Los fans esperan que no desaparezca y que en el peor de los escenarios solo se modifique su horarios de transmisión mientras quienes no disfrutan de la emisión celebran que al fin termine este show lleno de escándalos.

Y ENAMORANDONOS? Una publicación compartida por Chismes Enamorandonos VIP (@chismesenamorandonosvip) el May 9, 2018 at 4:39 PDT

Te recomendamos

OMG! Gomita tacha de 'interesada' a la Bebeshita y ahora le dice ¿cuñada?

OMG! Bebeshita revela que en fiestas de Enamorándonos hay orgías